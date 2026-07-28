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कौन हैं प्रोफेसर वी कामकोटि, गौमूत्र पर क्या कहा था? क्यों मचा है इतना बवाल

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोकसभा में चर्चा के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रोफेसर वी कामकोटि पर गौमूत्र को लेकर तंज कसा। इसके बाद संसद का माहौल काफी गर्म हो गया।

Prof V Kamakoti
आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वी कामकोटि।

लोकसभा में चर्चा के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रोफेसर वी कामकोटि पर गौमूत्र को लेकर तंज कसा। इसके बाद संसद का माहौल काफी गर्म हो गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रियंका गांधी से यहां तक कह डाला कि अगर आपके पूरे परिवार की डिग्री मिला भी दें तो प्रोफेसर कामकोटि की डिग्री के बराबर नहीं होंगी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं प्रोफेसर वी कामकोटि और गौमूत्र पर उन्होंने कहा क्या था?

गौमूत्र पर क्या था दावा

प्रोफेसर वी कामकोटि देश के जाने-माने वैज्ञानिक हैं। वह फिलहाल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। उनके गौमूत्र वाले जिस बयान का जिक्र प्रियंका गांधी ने संसद में किया, वह जनवरी 2025 का है। चेन्नई की एक गौशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम में बोलते हुए, कामकोटी ने देशी गाय और जैविक खेती के बारे में कहा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाय के मूत्र में जीवाणुरोधी, कवकरोधी और पाचन संबंधी गुण होते हैं। उन्होंने एक तपस्वी से जुड़ी कहानी भी साझा की, जिन्होंने गौमूत्र पीकर अपना बुखार ठीक कर लिया था।

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उस वक्त भी हुई थी आलोचना

प्रोफेसर वी कामकोटि की इन टिप्पणियों को लेकर उस वक्त भी आलोचना हुई थी। विपक्षी नेताओं और वैज्ञानिक समुदाय के कुछ हिस्सों ने कहा था कि इन दावों के पीछे इंसानों पर उपयोग के कोई क्लिनिकल सबूत नहीं है। कामकोटी ने बाद में कहाकि वह प्रकाशित शोध की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं, कामकोटि के समर्थकों ने यह कहते हुए उनका बचाव किया था कि यह टिप्पणियां पारंपरिक ज्ञान और देशी गायों में उनकी रुचि को दर्शाती हैं।

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छह सदस्यीय कार्यबल के सदस्य

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के वास्ते इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसमें प्रोफेसर कामकोटि को भी जगह मिली है। इस कार्यबल में उनकी भूमिका शैक्षणिक और तकनीकी सुझाव उपलब्ध कराना। प्रोफेसर कामकोटि साल 2022 से आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। वह भारत के पहले स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर ‘शक्ति’ विकसित करने वाली शोध टीम का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र कामकोटि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कार्यबल के अध्यक्ष भी हैं। वह स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकास से जुड़े कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे हैं।

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संसद में क्या हुआ

प्रियंका गांधी की प्रोफेसर कामकोटि की टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहाकि वह मंद-मंद मुस्कुरा कर बोलती हैं और गुमराह करती हैं तथा अपनी पुरानी सरकारों पर पर्दा डालने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने एक शिक्षाविद् के बारे में कहा कि वह गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। जिस पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उसका मजाक बनाती है। कांग्रेस हमारी संस्कृति और वैज्ञानिकों को हमेशा मजाक बनाती है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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