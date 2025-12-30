क्या करती हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग, रेहान से 7 साल का रिश्ता
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ड वाड्रा के बेटे रेहान ने जीवनसाथी चुन लिया है। खबर है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। दोनों लंबे समय से रिलेशन में थे। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वाड्रा परिवार के चिराग की शादी किस तारीख को होगी।
कौन हैं अवीवा बेग
फिलहाल, बेग के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बेग फोटोग्राफर हैं। वह Atelier 11 नाम के फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की सह-संस्थापक भी हैं, जो भारत भर में अलग-अलग एजेंसियों और ब्रैंड्स के साथ काम करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह करीब 7 सात साल से रेहान के साथ रिलेशन में हैं। वहीं, यह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ है। फिलहाल, गांधी परिवार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया दिया जाना बाकी है।
कौन हैं रेहान वाड्रा
प्रियंका और रॉबर्ड वाड्रा के दो बच्चे हैं। इनमें से एक 24 वर्षीय बेटे रेहान 22 साल की बेटी मिराया हैं। रेहान के सोशल मीडिया हैंडल्स से पता चलता है कि वह विजुअल आर्टिस्ट हैं, जो रोड और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं मिराया देहरादून के वेल्हम गर्ल्स कॉलेज से शिक्षित हैं। दोनों ही भाई-बहन लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं।