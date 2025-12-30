Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Priyanka Gandhi future daughter in law Aviva Beg Her son Rehan has gotten engaged
क्या करती हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग, रेहान से 7 साल का रिश्ता

क्या करती हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग, रेहान से 7 साल का रिश्ता

संक्षेप:

प्रियंका और रॉबर्ड वाड्रा के दो बच्चे हैं। इनमें से एक 24 वर्षीय बेटे रेहान 22 साल की बेटी मिराया हैं। रेहान के सोशल मीडिया हैंडल्स से पता चलता है कि वह विजुअल आर्टिस्ट हैं, जो रोड और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करते हैं।

Dec 30, 2025 02:11 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ड वाड्रा के बेटे रेहान ने जीवनसाथी चुन लिया है। खबर है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। दोनों लंबे समय से रिलेशन में थे। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वाड्रा परिवार के चिराग की शादी किस तारीख को होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन हैं अवीवा बेग

फिलहाल, बेग के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बेग फोटोग्राफर हैं। वह Atelier 11 नाम के फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की सह-संस्थापक भी हैं, जो भारत भर में अलग-अलग एजेंसियों और ब्रैंड्स के साथ काम करती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह करीब 7 सात साल से रेहान के साथ रिलेशन में हैं। वहीं, यह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ है। फिलहाल, गांधी परिवार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया दिया जाना बाकी है।

कौन हैं रेहान वाड्रा

प्रियंका और रॉबर्ड वाड्रा के दो बच्चे हैं। इनमें से एक 24 वर्षीय बेटे रेहान 22 साल की बेटी मिराया हैं। रेहान के सोशल मीडिया हैंडल्स से पता चलता है कि वह विजुअल आर्टिस्ट हैं, जो रोड और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं मिराया देहरादून के वेल्हम गर्ल्स कॉलेज से शिक्षित हैं। दोनों ही भाई-बहन लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
priyanka gandhi vadra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।