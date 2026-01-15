कौन है प्रीत पनेसर? कनाडा ने भारत से मांगा प्रत्यर्पण; सोने की सबसे बड़ी लूट में नाम

संक्षेप: प्रीत पनेसर इस लूट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फरवरी 2025 में पनेसर को चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक किराए के मकान में ट्रैक किया गया था। वह फिलहाल पंजाब में ही किसी गुप्त स्थान पर रह रहा है।

कनाडा की अब तक की सबसे बड़ी सोने की लूट (Gold Heist) के मामले में एक नया और बड़ा मोड़ आया है। कनाडा सरकार ने भारत से मुख्य आरोपी प्रीत पनेसर (Preet Panesar) के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। 2023 में हुई इस सनसनीखेज लूट में करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 166 करोड़ रुपये) का सोना चोरी हुआ था।

कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने 12 जनवरी को घोषणा की है कि उन्होंने 2023 की मेगा गोल्ड हीस्ट के मुख्य आरोपी प्रीत पनेसर को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस ने टोरंटो एयरपोर्ट से एक और संदिग्ध अरसलान चौधरी को भी गिरफ्तार किया है।

कौन है प्रीत पनेसर? प्रीत पनेसर इस लूट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फरवरी 2025 में पनेसर को चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक किराए के मकान में ट्रैक किया गया था। वह फिलहाल पंजाब में ही किसी गुप्त स्थान पर रह रहा है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पनेसर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि लूट के बाद 8.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हवाला के जरिए भारत भेजी गई थी।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, इस काली कमाई का इस्तेमाल पनेसर की पत्नी प्रीति के लिए फिल्म बनाने और म्यूजिक इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए किया गया था। कनाडा पुलिस ने इस जांच को 'प्रोजेक्ट 24K' नाम दिया है।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीत पनेसर इस पूरी लूट की श्रृंखला में सबसे ऊपर था। वह एयर कनाडा का कर्मचारी था और उसने ही एयर कार्गो सिस्टम में हेरफेर कर सोने के कंटेनर की पहचान की और उसे वहां से हटवाने में मदद की।

लूट का पैसा कनाडा और दुबई के रास्ते भारत आया। ईडी ने पनेसर के फोन से कई ऐसे मैसेज बरामद किए हैं जो फंड ट्रांसफर की पुष्टि करते हैं। पनेसर और उसकी पत्नी ने एक कंपनी बनाई थी, जिसके बैंक खातों में संदिग्ध निवेश किया गया था। अब तक इस मामले में 9 लोगों को नामजद किया जा चुका है। अरसलान चौधरी की हालिया गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है।