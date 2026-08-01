कौन हैं एक्टिविस्ट प्रणब डोले? बेल मिलते ही फिर हुई जेल, असम सरकार ने लगाया NSA
काजीरंगा में लग्जरी होटल का विरोध करने वाले एक्टिविस्ट प्रणब डोले को कोर्ट से जमानत मिलते ही असम सरकार ने NSA लगा दिया है। कोर्ट ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए थे, फिर भी डोले जेल में रहेंगे।
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास प्रस्तावित एक लग्जरी होटल प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले प्रमुख भूमि और मूल निवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के ठीक एक दिन बाद ही असम सरकार ने उन पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया है। सरकार का तर्क है कि उनकी गतिविधियां "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा" हैं।
क्या है पूरा मामला?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रणब डोले को गोलाघाट पुलिस ने 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी काजीरंगा के पास इंग्ले पाथर में प्रस्तावित एक लग्जरी होटल के खिलाफ 28 जून को हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी थी।
प्रणब डोले पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इस प्रोजेक्ट से संभावित पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय मूल निवासियों के विस्थापन को लेकर लगातार चिंता जताते रहे हैं। इस मामले में प्रणब डोले के अलावा चार अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के आरोप vs कोर्ट की टिप्पणी
पुलिस ने अपनी एफआईआर में दावा किया था कि प्रणब डोले और करीब 50 अन्य लोग 'घातक हथियारों' (जैसे छुरा और तेज धारदार लाठियां) के साथ योजनाबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट साइट पर घुसे थे। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला किया, भीड़ को उकसाया और आगे उग्र आंदोलन की धमकी दी। हालांकि, 29 जुलाई को गोलाघाट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डोले को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में अहम टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पुलिस के आरोपों को साबित करने वाला कोई वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है। जांच के दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों के पास से कोई 'घातक हथियार' भी बरामद नहीं हुआ है।
जेल से बाहर आने से पहले ही लगा NSA
अदालत से जमानत मिलने के बावजूद प्रणब डोले जेल से बाहर नहीं आ सके। वे गोलाघाट जिला जेल में ही थे, तभी राज्य सरकार ने गोलाघाट के एसएसपी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) के तहत उन पर NSA लगाने का आदेश जारी कर दिया।
सरकार के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रशासन ने डोले की गतिविधियों की प्रकृति, गंभीरता और संभावित परिणामों पर विचार किया है। सरकार का मानना है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया, तो इस बात की पूरी और तत्काल आशंका है कि वे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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