लगातार 5 बार सांसद, RSS बैकग्राउंड से; नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी कौन हैं
साल 2004 में प्रह्लाद जोशी ने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी लगातार विजय हासिल करके दम दिखाया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार शाम धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उनकी जगह उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जोशी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी प्रह्लाद जोशी के पास है। राजनीति में दो दशक से अधिक समय बिताने वाले प्रहलाद जोशी को संगठन और प्रशासन का अनुभवी नेता माना जाता है। संसद में उनकी सक्रियता, लगातार चुनावी जीत और कई अहम मंत्रालयों का अनुभव उन्हें खास बनाता है।
कर्नाटक के विजयपुर में 27 नवंबर 1962 को जन्मे प्रह्लाद जोशी ने हुबली में रहकर पढ़ाई की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। युवावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहने के कारण उनकी संगठनात्मक समझ मजबूत हुई। जोशी ने 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के आंदोलन और विभिन्न जन अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई। बाद में वे कर्नाटक भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए।
राजनीतिक यात्रा की कैसे हुई शुरुआत
प्रह्लाद जोशी की सक्रिय राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भाजपा के जिला संगठन से हुई। उन्होंने धारवाड़ जिले में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया और संगठन में लगातार जिम्मेदारियां निभाईं। साल 2004 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी लगातार विजय हासिल करते हुए उन्होंने इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। लगातार 5 बार सांसद चुने जाने से उनकी पहचान कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली भाजपा नेताओं में बनी।
2012 में बने कर्नाटक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष
प्रह्लाद जोशी का राजनीतिक कद वर्ष 2012 में और बढ़ा, जब उन्हें कर्नाटक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। 2014 के बाद उन्होंने लोकसभा में विभिन्न संसदीय समितियों और अध्यक्षीय पैनल में भी जिम्मेदारियां निभाईं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय जैसे अहम विभाग सौंपे गए। इन मंत्रालयों में उन्होंने संसद के सुचारु संचालन, कोयला उत्पादन बढ़ाने और खनन क्षेत्र में सुधार से जुड़े कई फैसलों पर काम किया। 2024 में तीसरी मोदी सरकार के गठन के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई।
प्रह्लाद जोशी के सामने कई चुनौतियां
संगठन और संसद दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण प्रह्लाद जोशी को पार्टी नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनका दायित्व बढ़ गया है। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना, उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रह्लाद जोशी के लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन में काम करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें