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सुरक्षाबलों पर हमला करो और वीडियो बनाओ; सुरक्षा एजेंसियों का टॉप टारगेट क्यों बना PAK का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुछ समय पहले ही खूफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर बनाए रखी हुई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को दबोच लिया।

सुरक्षाबलों पर हमला करो और वीडियो बनाओ; सुरक्षा एजेंसियों का टॉप टारगेट क्यों बना PAK का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआई और अर्डरवर्ल्ड से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और सुरक्षाबलों पर हमला करने की फिराक में थे। कुछ समय पहले ही खूफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर बनाए रखी हुई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को दबोच लिया।

ऑपरेशन के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है, वह है शहदाज भाटी का। एक समय पर पाकिस्तान का जाना माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहा शहजाद भाटी का नाम अब भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की लिस्ट में शामिल है। उसे उस डिजिटल नेटर्वक का अहम सदस्य बताया जा रहा है जो युवाओं को भड़काने और हथियारों की तस्करी कर भारत में हमले की साजिश रचता है।

शहजाद भाटी के इशारे पर हमले की तैयारी

जानकारी के मुताबिक आईएसआई से जुड़े जिन 8 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया वह भी इस शहजाद भाटी के इशारे पर काम कर रहे थे। ऐसे में अब भाटी दिल्ली पुलिस, एनआईए और यूपी एटीएस जैसी सुरक्षा एजेंसियों का टॉप टारगेट बना हुआ है। भाटी मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। वह खुद को सोशल मीडिया पर बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और धार्मिक मामलों के जानकार के रूप में पेश करता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और पाकिस्तान पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है, वो इन दावों से काफी अलग है।

लूट-चोरी और रेप के मामले

पाकिस्तान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भाटी के खिलाफ साल 2013 में चोरी, लूट और रेप समेत कई मामले दर्ज है। साल 2015 में वह पाकिस्तान से भागकर दुबई बस गया और डेयरी का बिजनेस शुरू कर लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान ये बलोचिस्तान की एक गैंग के सदस्य फारूख खोखर के संपर्क में आया और इस गैंग का अहम सदस्य बन गया। इसके बाद उसने धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया जहां वह भारत पाकिस्तान के रिश्ते और धार्मिक मुद्दों पर बात करता था। इस दौरान उसकी लोकप्रियता भी बढ़ी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लोकप्रियता को उसने बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए एक इस्तेमाल किया।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि शहजाद भाटी इस पूरे खेल में अकेला नहीं है बल्कि वह आईएसआई से भी जुड़ा है और इसमें अबीज जट और अजमल गुज्जर जैसे लोग मदद कर रहे हैं। ये नेटवर्क अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का सहारा लेता है। यहां भारतीय युवाओं से बात की जाती है और सोशल मीडिया पर फेमस करने और विदेश में सेटल करने का लालच देकर झांसे में लिया जाता है। इसके बाद आखिर में शहजाद भाटी से वीडियो कॉल पर बात करवाई जाती है। शुरुआत इन युवाओं को छोटे-मोटे काम दिए जाते हैं जैसे किसी जगह की तस्वीर और वीडियो शेयर करना और फिर धीरे-धीरे इन्हें नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाता है।

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तेहरीक-ए-तालिबान हिन्दुस्तान से जुड़ा हिन्दुस्तान

शनिवार को गिरफ्तार किए गए 8 लोगों ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली और फरीदाबाद की दीवारों पर तेहरीक-ए-तालिबान हिन्दुस्तान (TTH) हिन्दुस्तान लिखने के लिए कहा गया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि भाटी का टीटीएच से भी कनेक्शन है। टीटीएच के ठीक नीचे उन्हें एस लिखने के लिए भी कहा गया था जिससे शहजाद भाटी की तरफ संकेत किया जा सके। जांच में ये भी पता चला है कि इन सभी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही थी।

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सुरक्षाबलों पर हमले का था प्लान

आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें सुरक्षाबलों पर भी हमला करने के लिए गया था। इसके बाद उन्हें उस हमले को रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के लिए कहा गया था। इसके बदले उन्हें भारी भरकम रकम देने का वादा किया गया था।

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लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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