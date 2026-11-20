भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व सीएम की बेटी ने छोड़ी पार्टी; बोलीं- विचारधारा के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा
केरल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पा रही थीं। जानिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के दो साल बाद उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी।
केरल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका लगा है। पार्टी की नेता पद्मजा वेणुगोपाल ने गुरुवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह पार्टी की विचारधारा से खुद को जोड़ पाने में असमर्थता बताई है। पद्मजा ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंप दिया है।
पद्मजा वेणुगोपाल कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के चार बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत के. करुणाकरण की बेटी हैं। उन्होंने साफ किया कि पार्टी छोड़ने का फैसला किसी पद या जिम्मेदारी को लेकर नाराजगी की वजह से नहीं लिया है।
‘पार्टी की विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी’
पद्मजा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें काफी पहले ही एहसास हो गया था कि वह बीजेपी की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही हैं। हालांकि, वह जल्दबाजी में पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व से उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि बड़े पद नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पद्मजा के मुताबिक, वह किसी बड़े पद की उम्मीद लेकर बीजेपी में शामिल नहीं हुई थीं। उन्हें पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी में भी शामिल किया गया था।
2024 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुई थीं शामिल
पद्मजा वेणुगोपाल 7 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। उस समय उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर उन्होंने यह फैसला लिया है।
उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर उनके भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन को बीजेपी के सुरेश गोपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस नतीजे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया था।
त्रिशूर से विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहीं पद्मजा
पद्मजा ने 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर त्रिशूर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि, वह तीसरे स्थान पर रहीं। इस सीट पर कांग्रेस के राजन पलान और सीपीआई के अलनकोड लीलाकृष्णन उनसे आगे रहे। इससे पहले भी पद्मजा इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी थीं, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
कांग्रेस ने वापसी का दिया न्योता, बीजेपी ने कही यह बात
पद्मजा के इस्तीफे के बाद केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि अगर वह पार्टी में वापस आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। वहीं, बीजेपी के प्रदेश महासचिव एस. सुरेश ने कहा कि पार्टी ने पद्मजा को उनकी वरिष्ठता के अनुरूप जिम्मेदारियां दी थीं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर उनके साथ कभी भेदभाव नहीं किया गया। सुरेश के मुताबिक, पद्मजा ने अपने इस्तीफे में पार्टी के साथ किसी तरह के मतभेद का जिक्र भी नहीं किया है।
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