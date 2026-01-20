बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन कौन हैं? पार्टी लाइन पर काम और सबको साथ लेकर चलने में माहिर

संक्षेप: भाजपा की स्थापना 1980 में हुई और उसी वर्ष नितिन नवीन का जन्म भी हुआ। उन्होंने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा, जो बीजेपी MLA थे। नवीन दिसंबर में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने।

नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाले अब तक के सबसे युवा नेता हैं, उनकी उम्र 45 साल है। बिहार के 5 बार के विधायक नवीन पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे सीनियर भाजपा नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंगलवार को नवीन औपचारिक रूप से भाजपा अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। वह जेपी नड्डा का स्थान लेंगे, जो 2020 से लंबे समय से अध्यक्ष पद पर हैं। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई और उसी वर्ष नवीन का जन्म भी हुआ। नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा, जो भाजपा विधायक थे। बिहार सरकार में कानून व न्याय, शहरी विकास व आवास मंत्री रह चुके नवीन को दिसंबर में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

नितिन नवीन को पार्टी के भीतर मेहनती, जिज्ञासु और पूरी तरह पार्टी-प्रथम सोच वाला नेता माना जाता है। बताया जाता है कि वे जमीन से जुड़े नेता है। उनसे मिलना सुलभ रहता है और वह कोऑर्डिनेशन में माहिर हैं। कायस्थ समुदाय से आने के कारण नितिन नवीन की जातिगत स्थिति तटस्थ और संघर्ष-मुक्त मानी जाती है, जो उनकी नियुक्ति में सहायक रही। सबसे अहम बात यह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं, कभी लाइन नहीं पार करते। वह सीनियर्स सहित सभी को साथ लेकर चलते हैं। इससे पार्टी में स्थिरता और एकता बनी रहती है।

बिहार सरकार में कई अहम पद संभाले नितिन नवीन के पास लगभग दो दशक का संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार इकाई के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बिहार में वे 5 बार विधायक चुने गए। वह 2006 में पटना वेस्ट और उसके बाद 4 बार बांकीपुर से जीते। उन्होंने बिहार सरकार में कानून, सड़क परिवहन और शहरी विकास जैसे विभाग संभाले। नितिन नवीन की असली पहचान 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से बनी, जहां कांग्रेस के भूपेश बघेल की मजबूत सरकार के खिलाफ उन्होंने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाया। उन्होंने जमीनी स्तर पर बातचीत और जुड़ाव को लेकर जोर दिया, जिसने पार्टी को जीत दिलाई।