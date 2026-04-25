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बंगाल से विधायक, अटल सरकार में बड़ा पद; कौन हैं NITI आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी

Apr 25, 2026 06:44 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। वह बंगाल के बालुरघाट से विधायक रह चुके हैं। इस बार व ह चुनावी मैदान में नहीं थे। इसके अलावा लाहिड़ी अटल सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे।

बंगाल से विधायक, अटल सरकार में बड़ा पद; कौन हैं NITI आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक और जानेमाने अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग की जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वह सुमन बेरी की जगह लेंगे। इसके अलावा गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। वह भी बंगाल सेही आते हैं। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच ही यह फैसला लिया गया है। ऐसे में इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लाहिड़ी फिलहाल बालुरघाट से बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि इस बार वर चुनाव में नहीं उतरे हैं।

कौन हैं अशोक लाहड़ी

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अशोक लाहिड़ी का नाम काफी फेम है। वह भारत सरकार के के चीफ इकनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। इसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। उन्होंने एशिय डिवेलपमेंट बैंक, बंधन बैंक और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी का भी नेतृत्व किया।

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अटल की सरकार में बने थे CEA

इसके अलावा लाहिड़ी विश्व बैंक और आईएमएफ से भी सलाहकार और वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े रहे। फिलहाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद सुमन बेरी के पास था जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उन्हें 2022 में यह जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं लाहिड़ी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद डॉ,मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्होंने करीब 9 महिने काम किया और फिर जून 2007 में अपना पद छोड़ा था। बाद में बीजेपी टिकट पर बंगाल से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की।

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कौन हैं गोवर्धन दास

दास भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। इस पद को ग्रहण करने से पहले, वह नयी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसीन' में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

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बता दें कि इन दोनों नामों का बंगाल से चुना जाना काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। बताया जा रहा है कि इस बार वैसे भी बंगाल में बीजेपी मजबूत है। हालांकि सही स्थिति 4 मई को ही पता चलेगी। बीजेपी ने बंगाल की जनता से यह भी वादा किया है कि किसी बंगाली को ही वहां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि लाहिड़ी को नीति आयोग भेजने से कम से कम बालुरघाट की सीट पर इसका बीजेपी के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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