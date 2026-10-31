वरिष्ठ पत्रकार, हार्वर्ड के नाम पर हुआ स्कैम; कौन हैं निधि राजदान, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला से रचाई शादी
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शादी रचा ली है। उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है। उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचाई है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शादी रचा ली है। उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है। उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचाई है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। निधि राजदान का जन्म 11 अप्रैल, 1977 को नई दिल्ली में हुआ है। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। इसके अलावा, निधि राजदान का नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था जब हार्वर्ड के नाम पर उनके साथ स्कैम हुआ था। निधि राजदान ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वह फिशिंग स्कैम का शिकार हुई हैं। इस दौरान उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद की फर्जी पेशकश की गई थी। टीवी पत्रकार ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया था।
पहले बनना चाहती थीं डॉक्टर
निधि राजदान का जम्मू-कश्मीर से भी कनेक्शन है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि पहले निधि राजदान डॉक्टर बनना चाहती थीं। उनके पिता महाराज कृष्ण राजदान पीटीआई में एडिटर इन चीफ थे। वहीं, उनकी माता का नाम सरला राजदान है। निधि को बचपन से ही न्यूज और करेंट अफेयर्स का माहौल मिला। इसके चलते उन्होंने भी मीडिया में आने का फैसला किया।
ऐसी रही शुरुआती पढ़ाई-लिखाई
निधि राजदान ने शेख सराय, अपीजय स्कूल से शुरुआती पढ़ाई-लिखाई की। इसके बाद निधि ने लेडी श्रीराम कॉलेज से बैचलर की डिग्री ली। मीडिया में आने के लिए निधि राजदान ने बाकायदा इसकी पढ़ाई की और आईआईएमसी से रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। फिर उन्होंने एनडीटीवी जॉइन किया और अगले दो दशक तक यहां पर काम करते रहे। बाद में जून 2020 में उन्होंने करीब 21 साल के बाद एनडीटीवी छोड़ दिया।
मिले चुके हैं अवॉर्ड
निधि राजदान ने, किताबें भी लिखी हैं। ‘लेफ्ट, राइट एंड सेंटर : द आइडिया ऑफ इंडिया’, इसमें अहम है। अगर निधि राजदान की व्यक्तिगत रुचियों की बात करें तो उन्हें पेट्स के साथ समय बिताना पसंद है। इसके अलावा उन्हें साल 2009 में रामनाथ गोयनका अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवॉर्ड मिला था। यह अवॉर्ड उन्हें जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।