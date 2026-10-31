निधि राजदान कौन? कब चली थी मॉक पार्लियामेंट; आज की टॉप-5 खबरें
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचाई है। आखिर कौन हैं निधि राजदान? साल 2010 में चार प्रमुख पार्टियों ने मतभेद भुलाकर लोकसभा के भीतर एक घंटे से अधिक समय तक मॉक पार्लियामेंट चलाई थी। आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचाई है। आखिर कौन हैं निधि राजदान? साल 2010 में वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक की चार प्रमुख पार्टियों ने मतभेद भुलाकर लोकसभा के भीतर एक घंटे से अधिक समय तक मॉक पार्लियामेंट चलाई थी। आखिर कब हुआ था ऐसा? पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
कौन हैं निधि राजदान, जो बनीं उमर अब्दुल्ला की दुल्हन
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शादी रचा ली है। उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है। उमर अब्दुल्ला ने मशहूर पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचाई है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। निधि राजदान का जन्म 11 अप्रैल, 1977 को नई दिल्ली में हुआ है। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। इसके अलावा, निधि राजदान का नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था जब हार्वर्ड के नाम पर उनके साथ स्कैम हुआ था। पूरी खबर
जब भाजपा-सपा ने मिलकर चलाई थी मॉक पार्लियामेंट
यह 2010 की बात है। संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व घटना हुई थी। वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक की चार प्रमुख पार्टियों ने मतभेद भुलाकर लोकसभा के भीतर एक घंटे से अधिक समय तक मॉक पार्लियामेंट चलाई थी। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री (प्रतीकात्मक) बनाया गया था। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने स्पीकर की भूमिका निभाई थी। पूरी खबर
प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर आरी ले क्लास में पहुंचा सिरफिरा
आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर 10वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला बोल दिया। उसने पेड़ काटने वाली मशीन से उसका गला काटने की कोशिश की। फिलहाल छात्रा अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। घटना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला स्थित रप्ताडू मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल का है। बताया जाता है कि आरोपी हाथ में पेड़ काटने वाली मशीन लेकर स्कूल में घुसा। इसके बाद उसने भरी क्लास में ही छात्रा के ऊपर हमला बोल दिया। पूरी खबर
वोट चोरी से पीएम बने थे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के चुराए थे मत
वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा किए जा रहे मॉक पार्लियांमेंट पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि 'वोट चोरी में सच्चाई है, यह हुई थी। यह गांधी नेहरू खानदान के पहले व्यक्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी।' सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनका जिक्र करते हुए भाजपा की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए वोट पटेल के खाते में गिरे थे, लेकिन नेहरू वोट चोरी करके पीएम बन गए। पूरी खबर
वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से बुरी तरह रौंदा
कप्तान रोस्टन चेस (पांच विकेट), जोमेल वारिकन (चार विकेट) के बाद ब्रैंडन किंग (नाबाद 81) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने शनिवार को पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर आठ विकेट से जीत दर्ज की। इस के साथ वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। कप्तान रोस्टन चेस ने दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई, जिससे बांग्लादेश की बढ़त 169 रनों तक ही सीमित रह गई। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।