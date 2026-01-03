Hindustan Hindi News
Who is new Venezuela Vice President what will be to Nicolas Maduro Top 5 Evening News
कौन हैं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति, मादुरो का क्या होगा अंजाम? पढ़ें टॉप-5 खबरें

संक्षेप:

Jan 03, 2026 06:52 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने जा रही हैं। वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

कौन हैं वेनेजुएला की VP डेल्सी रोड्रिग्ज? बन सकती हैं अंतरिम राष्ट्रपति
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने जा रही हैं। खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने यह दावा किया है। अमेरिका ने बड़ी लंबी योजना के साथ वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक कर दी थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने जाने का भी ऐलान कर दिया। उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज ने अमेरिका से कहा था कि उसे मादुरो की कुशलता की जानकारी देनी चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर

निकोलस मादुरो का अब क्या होगा अंजाम? अमेरिकी सीनेटर ने कह दी बड़ी बात
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका अंजाम क्या होगा? ऊटा के सीनेटर माइक ली का दावा है कि मादुरो के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेज पर केस चलेगा। माइक ली ने बताया कि उन्हें यह जानकारी अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने दी है। एक्स पर एक निजी अकाउंट पर लिखी पोस्ट में यह बातें कही हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर

चुनाव से पहले TMC को झटका, कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की TMC को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद बेनजीर नूर ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि मौसम नूर कांग्रेस से ही टीएमसी में आई थीं। ऐसे में उन्होंने घर वापसी कर ली है। मौसम नूर मालदा के खान चौधरी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूती मिलेगी। वहीं मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस का हौसला भी बढ़ेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर

उमर खालिद और शरजील को क्या मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को देगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने दिसंबर महीने में लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन आरोपियों पर यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत केस दर्ज हैं। इन पर 2020 दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यहां पढ़ें पूरी खबर

दंगाइयों पर करनी होगी सख्ती, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सख्त चेतावनी
ईरान के सुप्रीम लीडर ने शनिवार को देश में अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि ‘दंगाइयों पर सख्ती करनी होगी।’ सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां एक सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों को अधिक आक्रामक रुख अपनाने की अनुमति देने का संकेत प्रतीत होती है। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है क्योंकि ईरान की मुद्रा ‘रियाल’ का मूल्य गिर गया है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर लगभग 14 लाख रियाल के बराबर है। यहां पढ़ें पूरी खबर

