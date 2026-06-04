कौन हैं नीलकंठ मिश्रा, जो बनाए गए वर्ल्ड बैंक के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर

नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह रिटायर आईएएस ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने वाला है। सरकारी आदेश के मुताबिक, जब तक मिश्रा कार्यभार नहीं संभालते तब तक अय्यर अपने पद पर बने रहेंगे।

केंद्र सरकार ने वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभाल रहे नील कंठ मिश्रा को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। 4 जून को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति की पुष्टि की कि उनका कार्यकाल अगले तीन साल तक के लिए रहेगा। अभी वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर कर रहे हैं। इनका कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने वाला है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जब तक मिश्रा पद नहीं संभाल लेते, तब तक अय्यर अपने पद पर बने रहेंगे।

भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैंक के लोन प्रोग्राम, बाकी फैसलों के लिए यही बोर्ड जिम्मेदार होता है।

कौन हैं नीलकंठ मिश्रा? भारत के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक नीलकंठ मिश्रा वर्तमान में एक्सिस बैंक के साथ काम कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक एडवाइजरी के सदस्य भी हैं। वह एक्सिस कैपिटल में ग्लोबल रिसर्च प्रमुख और पूर्ण कालिक निदेशक हैं। नीलकंठ मिश्रा को बाजार रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। एक्सिस ग्रुप से पहले वह लगभग दो दशक तक करीब क्रैडिट इश्यू के साथ जुड़े रहे। यहां पर उन्होंने एशिया पैसेफिक रणनीति के सह रणनीतिकार की भूमिका निभाई।