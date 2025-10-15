Hindustan Hindi News
कौन हैं नरेंद्र बिजारणिया, जिनकी तारीफ कर ASI ने की सुसाइड; पूरन कुमार ने लगाए थे आरोप

DGP शत्रुजीत कुमार, SP नरेंद्र बिजारणिया समेत कई अधिकारियों पर आरोप लगाकर IPS वाई पूरन कुमार ने जान दे दी थी। अब हरियाणा के एक ASI यानी सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार लाठर ने कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, संदीप की तरफ से जारी वीडियो और सुसाइड नोट की जांच जारी है। इसमें उन्होंने कपूर और बिजारणिया की जमकर तारीफ की है।

कौन हैं नरेंद्र बिजारणिया

बिजारणिया साल 2015 बैच के अधिकारी हैं। वह राजस्थान के सीकर से हैं। साल 2015 UPSC पास करने से पहले वह सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में 2011 से 2014 तक रहे थे। उन्होंने जयपुर के एमएनआईटी से इंजीनियरिंग की है। साल 2017 में सिरसा जिले में ट्रेनिंग पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन की अगुवाई की थी, जिसमें गैंगस्टर आनंदपाल सिंह मारा गया था।

हरियाणा में संगठित अपराध के नेटवर्क को तबाह करने के मकसद से गठित स्पेशल टास्क फोर्स में बिजारणिया एसपी भी रहे। अगस्त 2023 में नूंह में हुई हिंसा के दौरान राज्य सरकार ने उन्हें क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले वह 15 महीने तक नूंह में काम कर चुके थे और उन्हें जिले और आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का काम सौंपा गया था।

ASI ने की तारीफ

जांच के लिए गए वीडियो में संदीप कुमार को कहते हुए सुना जा सकता है, 'एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा, वह नरेंद्र बिजारणिया था। जहां पर इन्होंने कभी भी, इतने दिन पोस्टिंग रही कभी भी भ्रष्टचारी तो छोड़ो भाई साहब। मतलब ये आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी तनख्वाह में गुजारा कर लिया।' इसके अलावा उन्होंने डीजीपी कपूर की भी तारीफ की है।

एक ओर जहां कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया और नए डीजीपी ओपी सिंह ने कमान संभाली है। वहीं, बिजारणिया का रोहतक से ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरन कुमार की पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत कुमार ने दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

