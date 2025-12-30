कौन हैं प्रियंका गांधी की होने वालीं समधन, रिश्तेदारी में कैसे बदली दोस्ती; इंदिरा भवन से क्या कनेक्शन?

संक्षेप: रेहान की मंगेतर का नाम अवीवा बेग है, जो उनकी बचपन की दोस्त रही हैं। खास बात ये है कि अवीवा की मां का नाम नंदिता बेग है, जो प्रियंका गांधी की खास दोस्त रही हैं। यानी यह दोस्ती अब रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है।

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement: देश के बड़े और प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार यानी गांधी परिवार में नए साल के मौके पर खुशियों की शहनाई बजने वाली है। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की कल (सोमवार, 29 दिसंबर को) सगाई हो गई। दिल्ली में एक बेहद ही निजी और पारिवारिक समारोह में सगाई संपन्न हुई। अब कहा जा रहा है कि बुधवार (31 दिसंबर) को राजस्थान के रणथंभौर में कुछ औपचारिक रस्में होने जा रही हैं। इससे पहले रेहान वाड्रा ने अपने बचपन की दोस्त अवीवा बेग को प्रपोज किया था, जिसे अवीवा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अब दोनों परिवार सार्वजनिक तौर पर सामाजिक औपचारिकताएं और रस्में पूरी करने जा रहे हैं।

गांधी-वाड्रा परिवार इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। बुधवार का भी कार्यक्रम परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक रेहान के मामा राहुल गांधी, मां प्रियंका गांधी और पिता रॉबर्ट वाड्रा रणथंभौर के लिए निकल चुके हैं और सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। ये परिवार इन रस्मों के साथ-साथ नए साल का जश्न भी रणथंभौर में ही मनाएगा।

कौन हैं प्रियंका की होने वाली समधन? रेहान की मंगेतर का नाम अवीवा बेग है, जो उनकी बचपन की दोस्त रही हैं। खास बात ये है कि अवीवा की मां नंदिता बेग भी रेहान की मां यानी प्रियंका गांधी की खास दोस्त रही हैं। यानी यह दोस्ती अब रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है। नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीरियर डिजाइन प्रियंका गांधी और नंदिता बेग ने मिलकर तैयार किया था। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दोनों आगे चलकर रिश्तेदार बन जाएंगी। नंदिता बेग के पति और अवीवा बेग के पिता इमरान बेग एक व्यवसायी हैं।