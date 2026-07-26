नंदन नीलेकणि कौन, जिन्हें मिली एग्जाम रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी; टास्क फोर्स में पूर्व ISRO चीफ सोमनाथ भी
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने परीक्षाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसे इंफोसिस के फाउंडर नंदन नीलेकणि लीड करेंगे, जबकि उनकी टीम में पूर्व इसरो चीफ सोमनाथ भी होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सुधारों पर इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में कहा, टास्क फोर्स एक मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर सुझाव देगी। डोमेन एक्सपर्ट्स का एक मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप टास्क फोर्स का हिस्सा होगा।
नीलेकणि के अलावा, इसके अन्य सदस्य इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में 36 दिनों के आंदोलन के शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ समाप्त होने के एक दिन बाद आई। जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों ने कई दिनों तक आंदोलन किया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
टास्क फोर्स बनाने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया।'' प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार एक फुलप्रूफ परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए टास्क फोर्स के सुझावों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इससे एनटीए परीक्षाओं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों में मदद मिलेगी।
परीक्षाओं के रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स में कौन-कौन?
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी
ISRO के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ
IB के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका
IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी
पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल
लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा
नंदन नीलेकणी करेंगे लीड
नंदन नीलेकणी भारत के जाने-माने तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति और नीति-निर्माता हैं। वे आईटी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापकों में शामिल हैं और 2002 से 2007 तक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रहे। साल 2009 में उन्हें भारत सरकार ने आधार (UID) प्रोजेक्ट के लिए UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। यहां उनके नेतृत्व में आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान सिस्टम्स में से एक बना। डिजिटल गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन और तकनीकी इनोवेशन के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा जाता है।
पूर्व ISRO चीफ एस सोमनाथ
एस सोमनाथ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पूर्व चीफ हैं। वह देश के प्रख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक और रॉकेट इंजीनियर हैं। उन्होंने जनवरी, 2022 से जनवरी 2025 तक इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ही भारत ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल की थी। इसके अलावा, आदित्य-एल1 मिशन, एक्स्पोसैट समेत तमाम अन्य मिशन्स पर भी सफलता मिली।
तपन कुमार डेका
टास्क फोर्स का हिस्सा बनने वालों में आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका भी हैं। उन्होंने खुफिया ब्यूरो (IB) के 28वें डायरेक्टर के रूप में काम किया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी डेका की गिनती शानदार अफसरों में होती है। अपने करियर के दौरान, डेका ने अपनी सर्विस का ज्यादातर समय आईबी विभाग में ही बिताया। असम के बारपेटा जिले के मूल निवासी तपन डेका को राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।
IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी
वी कामकोटी कंप्यूटर विज्ञान के प्रख्यात शिक्षाविद और रिसर्चर हैं। 2022 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT म्रदास) के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटिंग तकनीकों पर व्यापक रिसर्च किया है। उनके नेतृत्व में IIT मद्रास ने सेमीकंडक्टर, डीप-टेक इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्वदेशी तकनीक के विकास पर विशेष जोर दिया है।
अनीता करवाल और अमृत लाल मीणा
अनीता करवाल पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जबकि अमृत लाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनीता करवाल भारत सरकार में शिक्षा सचिव (पूर्व में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) रह चुकी हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के क्रियान्वयन और स्कूली शिक्षा में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इसके अलावा, अमृत लाल मीणा भी भी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और बुनियादी ढांचा, परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नीति-निर्माण का व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में सड़क, परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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