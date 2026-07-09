कौन हैं TMC के 'मिस्टर VIP'? जिनके लिए पार्टी फंड से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और चार्टर, किराया भी दिया

ईडी को आशंका है कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर पार्टी फंड का गबन किया गया है। इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पार्टी अकाउंट से एक चार्टर विमान कंपनी केयरवेल एविएशन को विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए। हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में पार्टी ने उन्हीं विमानों और हेलीकॉप्टरों को उसी कंपनी से किराए पर लिया और इसके बदले भारी-भरकम भुगतान भी किया।

ईडी को आशंका है कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर पार्टी फंड का गबन किया गया है। इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को पूरी तरह गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है।

कोलकाता में 5 जगहों पर छापेमारी टीएमसी के खातों से जुड़े इस मामले में ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास के पांच ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस छापेमारी में चार्टर विमान कंपनी के दफ्तर, उसके मालिक के आवास, न्यू टाउन के एक परिसर, एक ट्रस्ट के कार्यालय और मध्य कोलकाता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर को खंगाला गया। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।

मिस्टर VIP के लिए बुक होते थे विमान ईडी के सूत्रों के मुताबिक, यह चार्टर विमान कंपनी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जैसे वीवीआईपी नेताओं को हवाई सफर के लिए विमान और हेलीकॉप्टर मुहैया कराती थी। जांच में सामने आया है कि साल 2023 से 2026 के बीच टीएमसी के खातों से इस विमान कंपनी के खाते में करोड़ों रुपये भेजे गए, जिसका इस्तेमाल लग्जरी विमानों को खरीदने के लिए किया गया था।

आंकड़ों में समझिए पूरा खेल प्रारंभिक जांच के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से केयरवेल एविएशन को 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस चार्टर विमान कंपनी ने आगे एक नई नवेली कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक एम्ब्रेयर लेगेसी जेट 600 विमान और एक अगस्ता वेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया।अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए साल 2023 में केमैन आइलैंड्स की एक कंपनी से विदेशी कर्ज भी लिया गया था।

पार्टी के आंतरिक विवाद से खुला मामला इस हाई-प्रोफाइल मामले की शुरुआत बेहद नाटकीय रही। दरअसल 18 जून को दक्षिण 24 परगना के एक टीएमसी विधायक ने बिधाननगर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक बड़े साइबर फ्रॉड की रकम कुछ बैंक खातों में आई है, जिसमें टीएमसी के खाते भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंक को खातों से डेबिट रोकने को कहा था।