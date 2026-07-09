कौन हैं TMC के 'मिस्टर VIP'? जिनके लिए पार्टी फंड से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और चार्टर, किराया भी दिया
ईडी को आशंका है कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर पार्टी फंड का गबन किया गया है। इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने का आदेश दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खातों से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पार्टी अकाउंट से एक चार्टर विमान कंपनी केयरवेल एविएशन को विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए। हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में पार्टी ने उन्हीं विमानों और हेलीकॉप्टरों को उसी कंपनी से किराए पर लिया और इसके बदले भारी-भरकम भुगतान भी किया।
ईडी को आशंका है कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर पार्टी फंड का गबन किया गया है। इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये को फ्रीज करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को पूरी तरह गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है।
कोलकाता में 5 जगहों पर छापेमारी
टीएमसी के खातों से जुड़े इस मामले में ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास के पांच ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस छापेमारी में चार्टर विमान कंपनी के दफ्तर, उसके मालिक के आवास, न्यू टाउन के एक परिसर, एक ट्रस्ट के कार्यालय और मध्य कोलकाता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर को खंगाला गया। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।
मिस्टर VIP के लिए बुक होते थे विमान
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, यह चार्टर विमान कंपनी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जैसे वीवीआईपी नेताओं को हवाई सफर के लिए विमान और हेलीकॉप्टर मुहैया कराती थी। जांच में सामने आया है कि साल 2023 से 2026 के बीच टीएमसी के खातों से इस विमान कंपनी के खाते में करोड़ों रुपये भेजे गए, जिसका इस्तेमाल लग्जरी विमानों को खरीदने के लिए किया गया था।
आंकड़ों में समझिए पूरा खेल
प्रारंभिक जांच के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से केयरवेल एविएशन को 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस चार्टर विमान कंपनी ने आगे एक नई नवेली कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक एम्ब्रेयर लेगेसी जेट 600 विमान और एक अगस्ता वेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया।अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए साल 2023 में केमैन आइलैंड्स की एक कंपनी से विदेशी कर्ज भी लिया गया था।
पार्टी के आंतरिक विवाद से खुला मामला
इस हाई-प्रोफाइल मामले की शुरुआत बेहद नाटकीय रही। दरअसल 18 जून को दक्षिण 24 परगना के एक टीएमसी विधायक ने बिधाननगर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक बड़े साइबर फ्रॉड की रकम कुछ बैंक खातों में आई है, जिसमें टीएमसी के खाते भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंक को खातों से डेबिट रोकने को कहा था।
इसी बीच, पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने भी आंतरिक मतभेदों का हवाला देते हुए टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज करने का आवेदन किया था। जब स्थानीय पुलिस की जांच में करोड़ों रुपये के इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की बात सामने आई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का इनपुट मिलते ही ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। फिलहाल ईडी 150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेन-देन को केंद्र में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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