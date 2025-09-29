Who is Mohsin Naqvi, who brought international disgrace to Pakistan; why he is in focus in India amid Asia Cup trophy कौन है मोहसिन नकवी, जिसने कराई पाक की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती; दोनों देशों में क्यों उसके चर्चे?, India News in Hindi - Hindustan
कौन है मोहसिन नकवी, जिसने कराई पाक की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती; दोनों देशों में क्यों उसके चर्चे?

BCCI नवंबर में ICC की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज’ करेगा जिन्होंने भारतीय टीम द्वारा दुबई में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद चैम्पियन टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 12:43 PM
PCB Chief Mohsin Naqvi: भारत ने एशिया कप फाइनल में पड़ोसी देश और अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया है। भारत के हाथों पाकिस्तान की यह लगातार तीसरे मैच में हार थी। इसके साथ ही भारत ने बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया लेकिन भारतीय टीम ने उस ट्रॉफी को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पाकिस्तान के मंत्री और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी देने आए थे। मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार करने के भारतीय टीम के फैसले की इस वक्त दुनियाभर में चर्चा हो रही है। साथ ही मोहसिन नकवी की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद और पाकिस्तान की भारी बेइज्जती कराई है।

रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर भारत ने रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हराया, इसके बाद 90 मिनट तक वहां पूरी तरह से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला । भारतीय खिलाड़ी तुरंत मैदान पर आ गए थे और कुछ के साथ उनके परिवार भी थे । कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा , मुख्य कोच गौतम गंभीर की पत्नी नताशा और बेटियां भी मैदान पर थे और सभी बहुत खुश दिख रहे थे। दूसरी तरफ, भारतीय टीम से 20-25 गज की दूरी पर मोहसिन नकवी अपने साथियों के साथ खड़े थे । समझा जाता है कि बीसीसीआई ने एसीसी से कह दिया था कि टीम नकवी से पुरस्कार नहीं लेगी जो भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं ।

कौन हैं मोहसिन नकवी?

मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष हैं। वह एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के भी अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में गृह और नारकोटिक्स विभाग के मंत्री हैं। नकवी अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। नकवी फरवरी 2024 से ही PCB के अध्यक्ष हैं। इसी साल अप्रैल में उन्हें ACC का अध्यक्ष चुना गया है। वह दो साल तक इस पद पर रहेंगे। इनसे पहले श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा इस पद पर थे।

आसिम मुनीर के करीबी

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे नकवी एक सिटी मीडिया ग्रुप के मालिक हैं और पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी के करीबी बताए जाते हैं। वह जनवरी 2023 से फरवरी 2014 तक पाक पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह पंजाब से सांसद हैं।

नकवी ने किया था विवादित पोस्ट

मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विमान क्रैश होने का इशारा करके गोल का जश्न मना रहे थे । नकवी का इशारा पाकिस्तान के उस दावे की ओर था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के छह जेट गिराये थे । पाकिस्तान के विवादित तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था।

पाकिस्तान की उस मांग के पीछे भी नकवी का ही हाथ था कि भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आईसीसी लेवल चार का अपराध लगाये । बता दें कि यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इससे भी पाकिस्तानी खिलाड़ी और नकवी बौखलाए हुए थे।

दोनों देशों में चर्चे क्यों?

बहरहाल, मैच खत्म होने बाद जब ट्रॉफी लेने री बारी आई तो मंच पर मोहसिन नकवी जा डटे लेकिन उनके मंच पर रहते हुए भारतीय टीम वहां जाने से परहेज करती रही। समझा जाता है कि भारतीय टीम मंच पर नकवी के अलावा किसी से भी ट्रॉफी लेने को तैयार थी। उस वक्त दुबई स्पोटर्स सिटी के खालिद अल जरूनी भी मंच पर थे और ऐसी संभावना थी कि वह भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे लेकिन भारतीय टीम नकवी के रहते मंच पर जाने को तैयार नहीं थी और नकवी हटने को तैयार नहीं थे।

ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी

यह नाटक बहुत देर तक चलता रहा। भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जबकि नकवी ट्रॉफी देने पर अड़े रहे। बाद में वह विजेता टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी लेकर ही रफूचक्कर हो गए। इसकी चर्चा चहुंओर हो रही है। लोग मीम्स बनाकर पाकिस्तानी मंत्री की मौज ले रहे हैं। हालांकि पाक मीडिया नकवी की तारीफ कर रहा है कि वो ट्रॉफी देने के लिए मंच पर काफी देर तक अड़े रहे।

