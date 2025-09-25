टीचर या लश्कर एजेंट, कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी? जिसने की थी पहलगाम में आतंकियों की मदद

यूसुफ कटारी कुलगाम के गुज्जर बस्ती अविल मंज़गाम का रहने वाला है। पुलिस ने FIR संख्या 36/25 की जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों की मदद की थी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की कथित तौर पर मदद की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उस शख्स की पहचान 26 साल के मोहम्मद यूसुफ कटारी के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद यूसुफ कटारी को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से एक खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को रसद सहायता मुहैया करने में भूमिका थी।

कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 26 वर्षीय यूसुफ कटारी जम्मू-कश्मीर में टीचर है लेकिन कुलगाम में एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में भी काम करता था। इसके अलावा वह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से भी जुड़ा बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को खाने-पीने और रहने का इंतजाम करने में कटारी ने अहम भूमिका निभाई थी। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अविल मंज़गाम का रहने वाला यूसुफ कटारी कुलगाम के गुज्जर बस्ती अविल मंज़गाम का रहने वाला है। पुलिस ने FIR संख्या 36/25 की जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से बरामद उपकरणों और हथियारों के विश्लेषण के बाद सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान कटारी पर केंद्रित हो सका। ऑपरेशन महादेव कई हफ्तों तक चला था, जिसकी शुरुआत 22 मई को हुई थी, जब सुरक्षा बलों को श्रीनगर के पास दाचीगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इस ऑपरेशन में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित तीन आतंकवादी मारे गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों के ठिकाने से बरामद हथियारों में एके-47 और एम9 असॉल्ट राइफलें शामिल थीं। हथियारों को प्रसंस्करण के लिए चंडीगढ़ की एक प्रयोगशाला में भेजा गया और रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि इन बंदूकों का इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया गया था।