Who Is Mohammad Yousuf Katari Arrested For Aiding Pahalgam Terrorists Connection with pak based Laskar-e-Taiba group टीचर या लश्कर एजेंट, कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी? जिसने की थी पहलगाम में आतंकियों की मदद, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho Is Mohammad Yousuf Katari Arrested For Aiding Pahalgam Terrorists Connection with pak based Laskar-e-Taiba group

टीचर या लश्कर एजेंट, कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी? जिसने की थी पहलगाम में आतंकियों की मदद

यूसुफ कटारी कुलगाम के गुज्जर बस्ती अविल मंज़गाम का रहने वाला है। पुलिस ने FIR संख्या 36/25 की जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों की मदद की थी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगरThu, 25 Sep 2025 09:50 AM
share Share
Follow Us on
टीचर या लश्कर एजेंट, कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी? जिसने की थी पहलगाम में आतंकियों की मदद

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की कथित तौर पर मदद की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उस शख्स की पहचान 26 साल के मोहम्मद यूसुफ कटारी के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद यूसुफ कटारी को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से एक खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को रसद सहायता मुहैया करने में भूमिका थी।

कौन है मोहम्मद यूसुफ कटारी?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 26 वर्षीय यूसुफ कटारी जम्मू-कश्मीर में टीचर है लेकिन कुलगाम में एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में भी काम करता था। इसके अलावा वह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से भी जुड़ा बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को खाने-पीने और रहने का इंतजाम करने में कटारी ने अहम भूमिका निभाई थी। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:J-K: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार

अविल मंज़गाम का रहने वाला

यूसुफ कटारी कुलगाम के गुज्जर बस्ती अविल मंज़गाम का रहने वाला है। पुलिस ने FIR संख्या 36/25 की जांच के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से बरामद उपकरणों और हथियारों के विश्लेषण के बाद सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान कटारी पर केंद्रित हो सका। ऑपरेशन महादेव कई हफ्तों तक चला था, जिसकी शुरुआत 22 मई को हुई थी, जब सुरक्षा बलों को श्रीनगर के पास दाचीगाम में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इस ऑपरेशन में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित तीन आतंकवादी मारे गए थे।

ये भी पढ़ें:दरिया, डैम और J-K... पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड ने फिर उगला जहर; दी गीदड़भभकी

अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों के ठिकाने से बरामद हथियारों में एके-47 और एम9 असॉल्ट राइफलें शामिल थीं। हथियारों को प्रसंस्करण के लिए चंडीगढ़ की एक प्रयोगशाला में भेजा गया और रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि इन बंदूकों का इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया गया था।

पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत कुल 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकियों ने उनके धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी थीं। मारे गए लोगों में भारतीय नौसेना का एक अधिकारी और खुफिया ब्यूरो का एक कर्मचारी भी शामिल था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से यह घाटी में सबसे घातक हमला था। लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।

pahalgam attack Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।