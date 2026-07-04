अयोध्या में राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित, कौन है जैश का हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक
गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) रिफाइनरी की रेकी कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी।
गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, इन आतंकियों की भूमिका भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने, भर्ती करने, हथियार और धन उपलब्ध कराने, लॉजिस्टिक सहायता देने व आतंकी हमलों की साजिश तैयार करने में रही है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर कानूनी शिकंजा कसना और उनकी आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना है।
इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव मोहम्मद मुसद्दिक का है, जिसे डॉक्टर, अब्दुल मनन, सज्जाद, हमजा और वाहिद खान जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। लगभग 38 वर्षीय मुसद्दिक को जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले प्रमुख हैंडलरों में शामिल माना जाता है। मंत्रालय के अनुसार, वह लासियाकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर भी है और सुरंगों व ड्रोन के जरिए भारत में हथियार और गोला-बारूद भेजने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उसे 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवां में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले से भी जोड़ा गया है।
आरएसएस मुख्यालय की भी की थी रेकी
गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय और हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) रिफाइनरी की रेकी कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह जैश-ए-मोहम्मद की सोशल मीडिया गतिविधियों को ऑपरेट करने वाली साइबर प्लेयर्स की टीम को संभालता था, जो युवाओं को आतंकवादी संगठन में शामिल करने के लिए ऑनलाइन प्रचार और भर्ती अभियान चलाती थी। सरकार का मानना है कि आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन, सहयोगियों और पूरे नेटवर्क के खिलाफ अधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
आतंकियों की लिस्ट में और कौन शामिल
मोहम्मद मुसद्दिक के अलावा जिन लोगों को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया है, उनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के दामाद हाफिज खालिद वलीद को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगस्त 2019 में यूएपीए संशोधन के बाद केंद्र सरकार को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला था। केंद्र सरकार ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। देश की सुरक्षा के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होती रहेगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें