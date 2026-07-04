अयोध्या में राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित, कौन है जैश का हैंडलर मोहम्मद मुसद्दिक

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) रिफाइनरी की रेकी कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी।

गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, इन आतंकियों की भूमिका भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने, भर्ती करने, हथियार और धन उपलब्ध कराने, लॉजिस्टिक सहायता देने व आतंकी हमलों की साजिश तैयार करने में रही है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर कानूनी शिकंजा कसना और उनकी आर्थिक गतिविधियों को बाधित करना है।

इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव मोहम्मद मुसद्दिक का है, जिसे डॉक्टर, अब्दुल मनन, सज्जाद, हमजा और वाहिद खान जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। लगभग 38 वर्षीय मुसद्दिक को जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ कराने वाले प्रमुख हैंडलरों में शामिल माना जाता है। मंत्रालय के अनुसार, वह लासियाकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर भी है और सुरंगों व ड्रोन के जरिए भारत में हथियार और गोला-बारूद भेजने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उसे 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवां में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले से भी जोड़ा गया है।

आरएसएस मुख्यालय की भी की थी रेकी गृह मंत्रालय के मुताबिक, मोहम्मद मुसद्दिक ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय और हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) रिफाइनरी की रेकी कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह जैश-ए-मोहम्मद की सोशल मीडिया गतिविधियों को ऑपरेट करने वाली साइबर प्लेयर्स की टीम को संभालता था, जो युवाओं को आतंकवादी संगठन में शामिल करने के लिए ऑनलाइन प्रचार और भर्ती अभियान चलाती थी। सरकार का मानना है कि आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन, सहयोगियों और पूरे नेटवर्क के खिलाफ अधिक प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।