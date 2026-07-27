CJP प्रोटेस्ट में वायरल इरफान कौन? जिसने गूगल से सीखा संविधान, अब राहुल गांधी बने बिग फैन
राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नज़रिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताक़त उसके युवाओं में बसती है।
जंतर-मंतर पर करीब एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान देश ने एक नहीं कई किस्म के नजारे देखे। युवाओं के कई रंग देखे। उनकी चित्रकारी से लेकर कलाकारी और मीम्स की बाढ़ देखी। इसी दौरान मीडिया की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो नारों और भाषणों के शोर के बीच सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया। उस शख्स ने अपनी बातों से सत्ता के गलियारों तक अपनी धमक पहुँचा दी। वह युवा है मोहम्मद इरफान, जो पेशे से एक साधारण हॉकर (फेरीवाला) है, लेकिन उसकी लोकतंत्र और संविधान की समझ ने बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया है।
लोकतंत्र और संविधान पर बेबाक राय रखने वाले मोहम्मद इरफ़ान कभी स्कूल नहीं गए। दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाले इस 35 वर्षीय अनपढ़ फेरीवाले ने स्मार्ट फोन की मदद से सारी जानकारी हासिल की थी। इरफ़ान ने न सिर्फ़ लोकतंत्र और मज़दूरों के अधिकारों के मुद्दों पर स्पष्ट राय रखी, बल्कि भगत सिंह की कविताओं की पंक्तियाँ भी सुनाईं। जब लल्लन टॉप ने उनका इंटरव्यू किया तो कुछ ही घंटों में, लोकतंत्र, सम्मान, मज़दूरों के अधिकारों और भारत की शिक्षा प्रणाली पर इरफ़ान के भाषण के क्लिप सोशल मीडिया पर छा गए।
गूगल वॉयस कमांड से सीखी 'लोकतंत्र की वर्णमाला'
इरफान की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वे कभी स्कूल नहीं गए। दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक अधूरे मकान में रहने वाले इरफान ने स्मार्टफोन के 'गूगल वॉयस कमांड' और यूट्यूब को अपना गुरु बनाया। अपनी इसी 'डिजिटल पढ़ाई' के दम पर वे न केवल संविधान की प्रस्तावना बेहिचक धड़ाधड़ सुनाते हैं, बल्कि भगत सिंह की कविताएं भी उसी तेवर में पढ़ते हैं।
नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान, इरफान ने मज़दूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीएसटी (GST) जैसे जटिल मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, "सिर्फ पेट भरा होना ही जिंदगी नहीं है, आत्मसम्मान भी ज़रूरी है।" इरफान ने मजदूरों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ₹500 कमाने वाला व्यक्ति भी टैक्स देता है, तो उसकी समस्याओं पर चर्चा क्यों नहीं होती?
राहुल गांधी पहुँचे इरफान के घर
इरफान का वीडियो वायरल होने के बाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद उनसे मिलने उनकी बस्ती पहुँचे। राहुल गांधी ने इरफान के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनकी परिस्थितियों से कहीं बड़ी है और उनकी सीखने की ललक ही भारत की असली ताकत है। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें संसद आने का न्योता भी दिया और फोन पर प्रियंका गांधी से उनकी बात करवाई। गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, ''संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नज़रिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताक़त उसके युवाओं में बसती है।''
मजदूरों की आवाज़ बने इरफान
रोजाना बर्फ बेचकर करीब 500 रुपये कमाने वाले इरफान ने राहुल गांधी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस एक ही अनुरोध किया, "मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस इस देश के गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़िए।" इरफान का मानना है कि मजदूरों के न्यूनतम वेतन और उनके शोषण के खिलाफ कानून सख्त होने चाहिए। इरफ़ान ने बार-बार ज़ोर देकर कहा कि वह मशहूर होने के लिए जंतर-मंतर नहीं गए थे। वह इसलिए गए क्योंकि उनकी नज़र में भारत के मज़दूर वर्ग (ब्लू-कॉलर लेबर फ़ोर्स) की बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि आठ घंटे की शिफ्ट के लिए एक मज़दूर को कम से कम 18,000 रुपये का वेतन मिलना चाहिए।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।