CJP प्रोटेस्ट में वायरल इरफान कौन? जिसने गूगल से सीखा संविधान, अब राहुल गांधी बने बिग फैन

राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नज़रिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताक़त उसके युवाओं में बसती है।

जंतर-मंतर पर करीब एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान देश ने एक नहीं कई किस्म के नजारे देखे। युवाओं के कई रंग देखे। उनकी चित्रकारी से लेकर कलाकारी और मीम्स की बाढ़ देखी। इसी दौरान मीडिया की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो नारों और भाषणों के शोर के बीच सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया। उस शख्स ने अपनी बातों से सत्ता के गलियारों तक अपनी धमक पहुँचा दी। वह युवा है मोहम्मद इरफान, जो पेशे से एक साधारण हॉकर (फेरीवाला) है, लेकिन उसकी लोकतंत्र और संविधान की समझ ने बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया है।

लोकतंत्र और संविधान पर बेबाक राय रखने वाले मोहम्मद इरफ़ान कभी स्कूल नहीं गए। दिल्ली की एक झुग्गी में रहने वाले इस 35 वर्षीय अनपढ़ फेरीवाले ने स्मार्ट फोन की मदद से सारी जानकारी हासिल की थी। इरफ़ान ने न सिर्फ़ लोकतंत्र और मज़दूरों के अधिकारों के मुद्दों पर स्पष्ट राय रखी, बल्कि भगत सिंह की कविताओं की पंक्तियाँ भी सुनाईं। जब लल्लन टॉप ने उनका इंटरव्यू किया तो कुछ ही घंटों में, लोकतंत्र, सम्मान, मज़दूरों के अधिकारों और भारत की शिक्षा प्रणाली पर इरफ़ान के भाषण के क्लिप सोशल मीडिया पर छा गए।

गूगल वॉयस कमांड से सीखी 'लोकतंत्र की वर्णमाला' इरफान की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वे कभी स्कूल नहीं गए। दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक अधूरे मकान में रहने वाले इरफान ने स्मार्टफोन के 'गूगल वॉयस कमांड' और यूट्यूब को अपना गुरु बनाया। अपनी इसी 'डिजिटल पढ़ाई' के दम पर वे न केवल संविधान की प्रस्तावना बेहिचक धड़ाधड़ सुनाते हैं, बल्कि भगत सिंह की कविताएं भी उसी तेवर में पढ़ते हैं।

नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान, इरफान ने मज़दूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीएसटी (GST) जैसे जटिल मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, "सिर्फ पेट भरा होना ही जिंदगी नहीं है, आत्मसम्मान भी ज़रूरी है।" इरफान ने मजदूरों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ₹500 कमाने वाला व्यक्ति भी टैक्स देता है, तो उसकी समस्याओं पर चर्चा क्यों नहीं होती?

राहुल गांधी पहुँचे इरफान के घर इरफान का वीडियो वायरल होने के बाद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद उनसे मिलने उनकी बस्ती पहुँचे। राहुल गांधी ने इरफान के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनकी परिस्थितियों से कहीं बड़ी है और उनकी सीखने की ललक ही भारत की असली ताकत है। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें संसद आने का न्योता भी दिया और फोन पर प्रियंका गांधी से उनकी बात करवाई। गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, ''संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नज़रिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताक़त उसके युवाओं में बसती है।''