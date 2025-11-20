Hindustan Hindi News
अल-फलाह का ही छात्र था मिर्जा शादाब बेग, 2008 के सीरियल धमाकों में वॉन्टेड; अब पाक में रह रहा

संक्षेप: बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हुए छापों में पुलिस को उसके किराए के कमरे से उसका पहचान-पत्र बरामद हुआ था। उस ऑपरेशन में चार IM ऑपरेटिव गिरफ्तार हुए, लेकिन बेग और उसका सहयोगी खालिद आज भी फरार हैं।

Thu, 20 Nov 2025 01:32 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर एक पुराना और खतरनाक नाम फिर उभर कर सामने आया है- मिर्जा शादाब बेग। 2008 के कई सिलसिलेवार बम धमाकों में प्रमुख साजिशकर्ता माने जाने वाले बेग को अब एक बार फिर भारतीय जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। खास बात यह है कि बेग भी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, जो हालिया ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टरों से जुड़ा संस्थान है।

कौन है मिर्जा शादाब बेग?

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र के बरैदी गांव का रहने वाला बेग अपने परिवार के साथ पहले राजा का किला मोहल्ला में रहता था। शुरुआती पढ़ाई के दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह कक्षा 9 में फेल हो गया था। बाद में B.Sc. सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की और आखिरकार आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास चिल्ड्रन स्कूल से 12वीं क्लास पूरी की। इसके बाद बेग ने फरीदाबाद (हरियाणा) के अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन में B.Tech. किया और वर्ष 2007 में इंजीनियरिंग पूरी की।

इंडियन मुजाहिदीन में तेजी से उभरता चेहरा

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेग इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आजमगढ़ मॉड्यूल का प्रमुख था। उसके वर्तमान में रियाज और यासीन भटकल जैसे संगठन के संस्थापक सदस्यों के साथ अब पाकिस्तान में होने की आशंका है। जांच में यह भी सामने आया है कि वह कुछ समय सऊदी अरब में भी रहा था।

पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि बेग ने 2008 में कई युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला। इसी दौरान उसने अपने चचेरे भाई साकिब निसार सहित कई युवाओं को IM के नेटवर्क से जोड़ा। बेग ने आजमगढ़ के अतीफ अमीन समूह और दिल्ली के छात्रों के समूह को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था।

दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों में प्रमुख भूमिका

जांच एजेंसियों के अनुसार, बेग दिल्ली और अहमदाबाद दोनों ही जगहों के रीकी अभियान में सक्रिय रहा और इंडिया गेट पर विस्फोटक लगाने में उसकी सीधी भूमिका थी। दिल्ली के जाकिर नगर में रहने के दौरान वह कई सदस्यों को शरण देता था और उन्हें जिहादी साहित्य के माध्यम से कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करता था।

बटला हाउस एनकाउंटर के बाद हुए छापों में पुलिस को उसके किराए के कमरे से उसका पहचान-पत्र (ID Card) बरामद हुआ था। उस ऑपरेशन में चार IM ऑपरेटिव गिरफ्तार हुए, लेकिन बेग और उसका सहयोगी मोहम्मद खालिद आज भी फरार हैं।

जयपुर और पुणे धमाकों में भी कड़ी

जांच एजेंसियों के अनुसार, बेग वर्ष 2008 में उडुपी (कर्नाटक) भी गया था, जहां से उसने जयपुर धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और बॉल-बियरिंग्स की आपूर्ति की। वह जर्मन बेकरी ब्लास्ट (पुणे) के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में भी शामिल रहा है।

2008 के सिलसिलेवार धमाकों का नेटवर्क

  • अहमदाबाद धमाके (2008): 56 मौतें, 246 घायल
  • दिल्ली धमाके (13 सितंबर 2008): 20 मौतें, 100 से अधिक घायल

मोबाइल इंटरसेप्ट, दिल्ली–अहमदाबाद से बरामद सामग्री और घटनास्थलों से मिले सबूत बेग की भूमिका को मजबूत रूप से जोड़ते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में नए सुराग मिलने के बाद बेग का नाम फिर चर्चा में है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और क्या हालिया धमाके किसी बड़े मॉड्यूल का संकेत हैं।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालिया दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉ. उमर नबी, डॉ. मुजम्मिल गनाई और डॉ. शाहीन शाहिद भी इसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर चुके हैं। जांच में पता चला कि ब्लास्ट से 10 दिन पहले उमर नबी ने नूह के हिदायत कॉलोनी में एक किराए का कमरा लिया था, जिसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी से जुड़े शोएब नामक इलेक्ट्रीशियन ने की।

