Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन हैं मीनाक्षी मदन राय? बनेंगी पटना HC की पहली महिला चीफ जस्टिस, SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

उन्होंने साल 1990 में बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकैट-ऑन-रिकॉर्ड के तहत अभ्यास किया।

कौन हैं मीनाक्षी मदन राय? बनेंगी पटना HC की पहली महिला चीफ जस्टिस, SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

पटना हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिक्किम हाई कोर्ट की जज जस्टिस मीनाक्षी एम. राय को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश मौजूदा चीफ जस्टिस के 4 जून को रिटायर होने के कारण की गई है। कॉलेजियम ने बताया कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 22 मई को बैठक हुई थी। इस बैठक की जानकारी एक आधिकारिक बयान के जरिए दी गई है।

कौन हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय?

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सिक्किम के न्यायिक इतिहास की महिला जज हैं। उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह सिक्किम से हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं। दिल्ली में कानून की पढ़ाई करने से लेकर सिक्किम की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और अब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद तक का उनका सफर देश की युवा महिला वकीलों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को गंगटोक में हुआ था। वह सिक्किम सरकार के पूर्व गृह सचिव स्वर्गीय मदन मोहन रसैली और पूर्व शिक्षिका रबी माला रसैली की बेटी हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गंगटोक के ताथांगचेन स्कूल और पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग स्थित डॉवहिल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने गंगटोक के ताशी नामग्याल अकादमी से 1983 में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की।

दिल्ली के एलएसआर से की पढ़ाई

उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज (LSR) से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) की डिग्री ली, जिसके लिए उन्हें सिक्किम सरकार की ओर से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर (CLC) से एलएलबी (LLB) की डिग्री हासिल की।

कब शुरू की वकालत?

उन्होंने साल 1990 में बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली में एक वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकैट-ऑन-रिकॉर्ड के तहत अभ्यास किया। साल 1990 में ही वह सिक्किम न्यायिक सेवा में शामिल हो गईं। उन्होंने गंगटोक में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-कम-सिविल जज के रूप में अपने न्यायिक करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे विभिन्न पदों पर पदोन्नत होती गईं।

अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभाईं। वह साल 2006 और 2009 में दो बार सिक्किम हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल भी रहीं। 15 अप्रैल 2015 को जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को सिक्किम हाईकोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया, जिससे वह इस पद पर पहुंचने वाली सिक्किम की पहली महिला बनीं।

अपनी वरिष्ठता और बेहतरीन अनुभव के कारण उन्हें संक्रमण काल के दौरान कई बार सिक्किम हाईकोर्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह 2018, 2019, 2021 और हाल ही में दिसंबर 2025 में सिक्किम हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गईं।

अपने तीन दशक से अधिक लंबे करियर में जस्टिस राय सिक्किम के कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मामलों से जुड़ी रही हैं। उनके कई फैसलों और प्रशासनिक निर्णयों पर सार्वजनिक रूप से व्यापक चर्चा और बहस हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें सिक्किम के अनूठे कानूनी ढांचे, सामाजिक ताने-बाने और अनुच्छेद 371F के तहत राज्य को मिलने वाले विशेष संवैधानिक संरक्षणों की बेहद गहरी और बारीक समझ है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Patna High Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।