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जिस शख्स ने कराया बंगाल में SIR, उसे शुभेंदु अधिकारी ने बनाया नया मुख्य सचिव; कौन हैं मनोज अग्रवाल?

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
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मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 3 अप्रैल, 2025 को यह पद संभाला था।

जिस शख्स ने कराया बंगाल में SIR, उसे शुभेंदु अधिकारी ने बनाया नया मुख्य सचिव; कौन हैं मनोज अग्रवाल?

पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अग्रवाल ने अभी हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों और SIR की देखरेख की थी। अग्रवाल की नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोक भवन द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, अग्रवाल को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब तक वह राज्य निर्वाचन विभाग के CEO और गृह एवं पहाड़ी मामले (चुनाव) विभाग के पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

BJP के सूत्रों ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IAS से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए और दर्जनों अधिकारियों को दरकिनार करके नौकरशाही को कमजोर कर दिया था लेकिन नई भाजपा सरकार ने उसे दुरुस्त करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में राज्य में कार्यरत सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी, मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे के अनुरूप उठाया गया है।

कौन हैं मनोज अग्रवाल?

मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं, जो मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 3 अप्रैल, 2025 को यह पद संभाला था। अग्रवाल IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री ली है। उनके पास 36 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। इससे पहले वह खाद्य एवं आपूर्ति, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सहित कई प्रमुख विभागों में काम कर चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रूप में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि नई राज्य सरकार ने उन्हें इसी का इनाम दिया है।

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत उपायों की घोषणा की, जिनमें राज्य को केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में शामिल करना, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि का हस्तांतरण और बीएनएस आपराधिक कानून को लागू करना शामिल है। ये निर्णय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान लिए गए, जिसकी अध्यक्षता अधिकारी ने की और जिसमें शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ नौकरशाह भी उपस्थित थे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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