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कौन हैं 271करोड़ का पेंटहाउस खरीदने वाले मानव सरदाना? इस डील ने तोड़ दिया रिकॉर्ड

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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कारोबारी मानव सरदाना ने गुरुग्राम में डीएलएफ के प्रोजेक्ट में 271 करोड़ रुपये का पेंटहाउस खरीदा है।बताया जा रहा है कि यह देश की सबसे बड़ी सिंगल प्रॉपर्टी डील है।

Manav Sardana
इंपीरियल ऑटो ग्रुप से जुड़े हैं मानव सरदाना

गुरुग्राम में DLF के लग्जरी 'द डहलियास' प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर्टी खरीदकर कारोबारी मानव सरदाना चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने 271 करोड़ रुपये में एक शानदार पेंटहाउस खरीदा है। यह देश की पहली इतनी बड़ी सिंगल प्रॉपर्टी डील है। पेंटहाउस का सुपर एरिया 17200 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया 10500 स्क्वायर फीट का है। डील के हिसाब से सुपर एरिया की डील 1.58 लाख प्रति वर्ग फीट और कारपेट एरिया में 2.6 लाख रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से हुई है।

इस डील से यह भी पता चलता है कि गुरुग्राम जैसे शहरों में लग्जरी घरों की कीमत कितनी ऊंची हैं। हालांकि कारोबारी इस तरह की प्रॉपर्टी पसंद करते हैं और वे हाई एंड अपार्टमेंट या फिर पेंटहाउस खरीदते हैं।

कौन हैं मानव सरदाना

मानव सरदाना इंपीरियल ऑटो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एसबी सरदाना ने जगजीत सिंह के साथ मिलकर इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। उन्होंने फरीदाबाद से इसकी शुरुआत की थी। यह कंपनी ऑफ हाइवे सेक्टर के लिए फ्लुइड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट और ऑटोमोटिव बनाती थी। बाद में इस कंपनी को ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस ने अधिग्रहित कर लिया था। वहीं मानव सरदाना क्रायज हाइड्रोलिक्स, इंपीरियल मार्टर इंजन ट्यूब्स और इंपीरियल सिलिकॉन जैसी कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। सरदाना ने ब्लिंकिट जैसी कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया है।

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बता दें कि डीएलएफ ने इस लग्जरी प्रोजेक्ट को 2014 में लॉन्च किया था। यह पूरा प्रोजेक्ट 75 लाख वर्गफीट में है। इसमें 8 टावर हैं। इसके अलावा 420 घर और 15 डुप्लेक्स पेंटहाउस बनाए गए हैं। डीएलएफ का प्लान इस प्रोजेक्ट से 40 हजार करोड़ की कमाई करने का है। अब तक इस प्रोजेक्ट की 65 फीसदी यूनिट्स बेची जा चुकी हैं। इस परियोजना में एक अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से 170 करोड़ रुपये के बीच है। पेंटहाउस की कीमत इससे अधिक है।

बीते पांच सालों में लग्जरी घरों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम जैसे शहरों में पेंटहाउस खरीदे जा रहे हैं। एक से एक रईस बड़े से बड़े घरों की तलाश कर रहे हैं। डीएलएफ ने देशभर में करीब 185 प्रोजेक्ट डिवेलप किए हैं।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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