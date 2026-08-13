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कौन हैं मनन मिश्रा, जिनका इस्तीफा मांग रहे अभिजीत दीपके; CJI सूर्यकांत से जुड़ा है विवाद

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बार काउंसिल के पहले वाले आदेश के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर सभी लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाएं? एक अन्य ट्वीट में मनन मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे राज्यसभा सीट का कर्ज अदा कर रहे हैं।

Who is Manan Mishra whose resignation is being demanded by Abhijit Dipke Controversy Surrounding CJI Surya Kant
वर्तमान समय में मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा के एक आदेश से गुरुवार शाम को बवाल मच गया। बार काउंसिल ने पहले निर्देश निकाला कि सीजेआई सूर्यकांत का विरोध करने वाले हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्टूडेंट्स को देशभर में वकालत के लिए एनरोल नहीं किया जाए। कुछ ही समय में इस पर विवाद मच गया। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर तमाम लोगों ने बार काउंसिल के इस निर्देश का विरोध किया और जल्द ही वापस लेने की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने यहां तक कह दिया कि ऐसा आदेश निकालने की हिम्मत कैसे हुई। चौतरफा विवाद के बीच बार काउंसिल ने आदेश वापस लिया और सफाई दी कि किसी भी छात्र को एनरोलमेंट के लिए नहीं रोका जाएगा। वहीं, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने मनन मिश्रा का इस्तीफा मांगने के संकेत दिए।

मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले वरिष्ठ वकील हैं। वर्तमान समय में वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने 1980 में पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की और इसके बाद गोपालगंज सिविल कोर्ट से वकालत शुरू की। 1982 में पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और बाद में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के तौर पर काम करने लगे। वह लंबे समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष रहे हैं और 2025 में लगातार सातवीं बार इस पद पर निर्विरोध चुने गए।

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कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं चुनाव

राजनीतिक रूप से भी मनन कुमार मिश्रा सक्रिय रहे हैं। वह 2010 में कांग्रेस के टिकट पर बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और बाद में बीजेपी से जुड़े। 2024 में बीजेपी ने उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद वह निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। फिलहाल उनकी पहचान वरिष्ठ अधिवक्ता, बीसीआई अध्यक्ष और बीजेपी के राज्यसभा सांसद के रूप में है।

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कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कहा?

बार काउंसिल के पहले वाले आदेश के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर सभी लीगल कॉकरोच एक साथ आ जाएं? एक अन्य ट्वीट में मनन मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे राज्यसभा सीट का कर्ज अदा कर रहे हैं। तीसरे पोस्ट में अभिजीत दीपके ने मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने का संकेत दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''मनन मिश्रा इस्तीफा दो का समय आ गया?'' वहीं, सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने पोस्ट किया, ''बार काउंसिल ऑफ इंडिया का NALSAR के 2026 ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट रोकने का फैसला, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने का विरोध किया था। यह फैसला बहुत ज्यादा गलत, बहुत परेशान करने वाला और पहली नजर में सही नहीं है।''

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प्रोटेस्ट करने की CJP ने दी धमकी

दास ने आगे कहा, ''स्टूडेंट्स को एक रस्मी न्योते पर असहमति जताने के लिए एक साथ सजा नहीं दी जा सकती। कॉकरोच जनता पार्टी इस आदेश की निंदा करती है। अगर चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लेते हैं, तो सभी लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट, सीनियर वकील और अच्छे इरादे वाले युवा कॉकरोच बार काउंसिल के ऑफिस और मिश्रा के ऑफिशियल घर के बाहर और अपने-अपने राज्यों में प्रोटेस्ट करेंगे।'' इस पोस्ट के बाद मनन मिश्रा ने जानकारी दी कि यह आदेश वापस लिया जा चुका है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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