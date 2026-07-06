कौन हैं कृष्ण मोहन, जो संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी; लेंगे चंपत राय की जगह
अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिम मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन जी ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज (सोमवार, 6 जुलाई को) खासी गहमागहमी भरे माहौल में करीब तीन घंटे् तक चली। इस दौरान ट्रस्ट के महासिव चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने ट्रस्ट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में इसकी जानकारी दी। इस दौरान गोविंद देव गिरि जी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि वह चढ़ावा चोरी से आहत हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेन्स में गोविंद देव गिरि जी ने बताया कि अंतरिम व्यवस्था के रूप में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी को अंतरिम बनाया गया है। वह चंपत राय की जगह लेंगे और फिलहाल मंदिर ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे।
कौन हैं कृष्ण मोहन?
कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वह भारतीय वन सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद वह RSS में शामिल हो गए थे। वे हरदोई के रहने वाले हैं। पिछले साल यानी सितंबर 2025 में ही उन्हें ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया था। उनकी नियुक्ति कामेश्वर चौपाल के निधन से खाली हुई सीट पर हुई थी। बड़ी बात यह है कि ये वही ट्रंस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस दर्ज हुआ है।
2012 में नौकरी से रिटायर हुए
कृष्ण मोहन जी की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में परमाणु ऊर्जा विभाग में कुछ साल काम किया था। बाद में वह भारतीय वन सेवा के लिए चुने गए। इस सेवा में उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया। वह अपने पद से 2012 में रिटायर हो गए और उसके बाद समाज सेवा के काम में जुट गए।
आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है
प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने कहा कि हम चाहते हैं कि दान चोरी के दोषियों को सजा मिले, लेकिन जो लोग अचानक सनातन प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, वे बस हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दान में दी गयी जिन महंगी चीजों के चोरी होने की बात कही जा रही है, वे सभी प्रदर्शित की जाएंगी। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की यह बैठक मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के विवाद के बीच हुई। इस मामले की जांच के लिये गठित विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की शुरुआती जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग
बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत सात स्थायी सदस्य शामिल रहे मगर सूत्रों के मुताबिक बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही मौजूद नहीं थे। बैठक के लिए राम मंदिर परिसर के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम स्थल के पास निजी गाड़ियों (मीडियाकर्मियों की गाड़ियों समेत) की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी। सुरक्षा कारणों से बैठक की जगह मणि राम दास छावनी से बदलकर मंदिर परिसर के अंदर बने गेस्ट हाउस में कर दी गई थी। इससे पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि वह कथित चोरी की घटना से बहुत आहत हैं और उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।