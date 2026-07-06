कौन हैं कृष्ण मोहन, जो संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी; लेंगे चंपत राय की जगह

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिम मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन जी ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज (सोमवार, 6 जुलाई को) खासी गहमागहमी भरे माहौल में करीब तीन घंटे् तक चली। इस दौरान ट्रस्ट के महासिव चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने ट्रस्ट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में इसकी जानकारी दी। इस दौरान गोविंद देव गिरि जी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि वह चढ़ावा चोरी से आहत हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेन्स में गोविंद देव गिरि जी ने बताया कि अंतरिम व्यवस्था के रूप में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी को अंतरिम बनाया गया है। वह चंपत राय की जगह लेंगे और फिलहाल मंदिर ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे।

कौन हैं कृष्ण मोहन? कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वह भारतीय वन सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद वह RSS में शामिल हो गए थे। वे हरदोई के रहने वाले हैं। पिछले साल यानी सितंबर 2025 में ही उन्हें ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया था। उनकी नियुक्ति कामेश्वर चौपाल के निधन से खाली हुई सीट पर हुई थी। बड़ी बात यह है कि ये वही ट्रंस्टी हैं, जिनकी शिकायत पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस दर्ज हुआ है।

2012 में नौकरी से रिटायर हुए कृष्ण मोहन जी की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में परमाणु ऊर्जा विभाग में कुछ साल काम किया था। बाद में वह भारतीय वन सेवा के लिए चुने गए। इस सेवा में उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया। वह अपने पद से 2012 में रिटायर हो गए और उसके बाद समाज सेवा के काम में जुट गए।

आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने कहा कि हम चाहते हैं कि दान चोरी के दोषियों को सजा मिले, लेकिन जो लोग अचानक सनातन प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, वे बस हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दान में दी गयी जिन महंगी चीजों के चोरी होने की बात कही जा रही है, वे सभी प्रदर्शित की जाएंगी। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की यह बैठक मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के विवाद के बीच हुई। इस मामले की जांच के लिये गठित विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) की शुरुआती जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।