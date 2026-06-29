खालिद-उज़-ज़मान कौन? जिसे CBI ने बंगाल चुनाव हिंसा में महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार; क्या आरोप?
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों में चुनाव बाद भड़की हिंसा के एक मामले में पांच साल से फरार चल रहे अपराधी खालिद-उज़-ज़मान को महाराष्ट्र के नांदेड़ से गिरफ्तार किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के येताला गांव में एक दूर-दराज इलाके से पश्चिम बंगाल में चुनाव-बाद हिंसा के मामले में घोषित अपराधी (PO) खालिद-उज़-ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। आरोपी 2021 में FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था और वह कभी भी जाँच या मुकदमे में शामिल नहीं हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से फरार आरोपी को महाराष्ट्र के नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, खालिद-उज-जमां उत्तर 24 परगना जिले के उत्तर कलसारा गांव में तीन मई, 2021 को हसनूर जमां की हत्या के मामले में वांछित था। यह घटना विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी।
खालिद-उज-जमां जांच में कभी शामिल नहीं हुआ
CBI के प्रवक्ता ने बताया कि खालिद-उज-जमां जांच में कभी शामिल नहीं हुआ था। उसे सोमवार को नांदेड़ जिले के येताला गांव से गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 19 अगस्त, 2021 के आदेश के अनुपालन में एक सितंबर, 2021 को दत्तापुकुर थाने की प्राथमिकी संख्या 286/2021 को अपने हाथ में लेकर इस मामले को दर्ज किया था।''
कोलकाता लाने की प्रक्रिया तेज
उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने 2021-22 के दौरान खालिद-उज-जमां सहित 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए थे। बयान में कहा गया है ''आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए धर्माबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे पश्चिम बंगाल के बारासात स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश करने के लिए कोलकाता लाया जाएगा।''
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।