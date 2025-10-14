Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWho is Kannan Gopinathan who quit his IAS job in protest against the revocation of Article 370

कौन हैं कन्नन गोपीनाथन, आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में छोड़ी IAS की नौकरी; कांग्रेस में शामिल

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:13 AM
साल 2012 बैच के IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश को सही दिशा में ले जा सकती है। खास बात है कि 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन खबर है कि अब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

कौन हैं कन्नन गोपीनाथन

साल 2012 बैच के AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के गोपीनाथन ने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। वह मिजोरम के आइजोल में कलेक्टर रहे और दादर और नगर हवेली और दमन और दियु में अहम विभागों में सचिव पद पर रहे। साल 2020 में मातृभूमि से बातचीत में गोपीनाथन ने बताया था कि UPSC परीक्षा में उन्होंने 59वीं रैंक हासिल की थी। केरल से आने वाले गोपीनाथन के पिता भी सरकारी कर्मचारी रहे थे।

कांग्रेस में क्यों हुए शामिल

कांग्रेस में शामिल होने के बाद गोपीनाथ ने कहा, 'मैंने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दिया और तब ये पता था कि सरकार देश को जिस दिशा में लेकर जा रही है, वह रास्ता गलत है। मुझे यह भी पता था कि इस 'गलत' के खिलाफ लड़ना है। इस फैसले के बाद मैं देश के 80-90 जिलों में गया, लोगों से बातचीत की और तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुझे समझ आया कि कांग्रेस ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है। \

उन्होंने कहा, 'हम बहुत समय बाद प्रजा से नागरिक बने थे, क्योंकि हमें सवाल पूछने का हक है। मगर हमने यह भी देखा कि इस सरकार में जो भी सवाल पूछता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है।' उन्होंने कहा, 'मुझे काफी वक्त लगा लेकिन खुशी है कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, 'आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला भले ही सरकार का हो, लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद कर देंगे, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देंगे, आवागमन बंद कर देंगे, संचार और इंटरनेट बंद कर देंगे, तो क्या यह सही है? यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है।'

उन्होंने कहा, 'क्या यह लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है। क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए। मैंने वो सवाल उठाया और आज भी उसके साथ खड़ा हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ उन लोगों को गद्दार मानता हूं, जो जानते हैं कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए चुप हैं। मुझे वैसा गद्दार नहीं बनना है।'

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पेज पर एक पोस्ट में उनका परिचय देते हुए कहा, 'कन्नन गोपीनाथन 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे। कन्नन गोपीनाथन ने जम्मू- कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के मुद्दे पर भी मुखर रहे। उन्होंने संदेश दिया कि लोगों से बोलने का हक नहीं छीना जा सकता है। कई एफआईआर और तमाम कार्रवाई झेलीं, लेकिन वे डरे और झुके नहीं। आखिर में उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ दी, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं। हमें खुशी है कि गोपीनाथन जी ने कांग्रेस पार्टी को चुना। हमारे दरवाजे हर उस आवाज के लिए खुले हैं, जो आजादी और न्याय की बात करती है।'

