Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Justice Suryakant Who Will Become Next CJI Tomorrow Order Bihar SIR Article 370
आर्टिकल 370 से लेकर SIR तक, कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कल बनेंगे अगले CJI

आर्टिकल 370 से लेकर SIR तक, कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कल बनेंगे अगले CJI

संक्षेप:

देश के अगले सीजेआई सूर्यकांत का हरियाणा के हिसार में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, बिहार SIR, बोलने की आजादी और नागरिकता के अधिकारों पर फैसले दिए गए हैं।

Sun, 23 Nov 2025 03:16 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Who is Next CJI Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। वे जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने, बिहार इलेक्टोरल रोल में बदलाव और पेगासस स्पाइवेयर केस पर कई अहम फैसलों और ऑर्डर का हिस्सा रहे हैं। वह जस्टिस बी आर गवई की जगह लेंगे, जो आज शाम पद से रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को अगला CJI अपॉइंट किया गया था और वह करीब 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वह 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र होने पर रिटायरमेंट लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल-क्लास परिवार में जन्मे जस्टिस कांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सबसे ऊंचे ज्यूडिशियल ऑफिस तक पहुंचे, जहां वह राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और ऑर्डर का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री में 'फर्स्ट क्लास फर्स्ट' आने का भी गौरव हासिल है।

जस्टिस कांत, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई खास फैसले लिखे, उन्हें 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, बोलने की आजादी और नागरिकता के अधिकारों पर कई फैसले दिए गए हैं। जज हाल ही में राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति के रेफरेंस का हिस्सा थे।

वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के देशद्रोह कानून को रोके रखा था, और निर्देश दिया था कि सरकार के रिव्यू तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए। जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग को बिहार में ड्राफ्ट वोटर रोल से बाहर रखे गए 65 लाख वोटरों की जानकारी बताने के लिए भी कहा, जबकि चुनाव वाले राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) करने के चुनाव पैनल के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

एक ऑर्डर में जिसमें जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी और जेंडर जस्टिस पर जोर दिया गया था, उन्होंने एक बेंच को लीड किया जिसने एक महिला सरपंच को वापस काम पर रखा, जिसे गैर-कानूनी तरीके से पद से हटा दिया गया था और इस मामले में जेंडर बायस को सामने लाए। उन्हें यह निर्देश देने का भी क्रेडिट दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएं। जस्टिस कांत उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सिक्योरिटी ब्रीच की जांच के लिए टॉप कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की अगुवाई में पांच मेंबर की कमेटी बनाई थी, और कहा था कि ऐसे मामलों में 'ज्यूडिशियली ट्रेंड दिमाग' की जरूरत होती है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Justice BR Gavai Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।