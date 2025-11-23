आर्टिकल 370 से लेकर SIR तक, कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कल बनेंगे अगले CJI

संक्षेप: देश के अगले सीजेआई सूर्यकांत का हरियाणा के हिसार में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, बिहार SIR, बोलने की आजादी और नागरिकता के अधिकारों पर फैसले दिए गए हैं।

Who is Next CJI Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। वे जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने, बिहार इलेक्टोरल रोल में बदलाव और पेगासस स्पाइवेयर केस पर कई अहम फैसलों और ऑर्डर का हिस्सा रहे हैं। वह जस्टिस बी आर गवई की जगह लेंगे, जो आज शाम पद से रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को अगला CJI अपॉइंट किया गया था और वह करीब 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वह 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र होने पर रिटायरमेंट लेंगे।

10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल-क्लास परिवार में जन्मे जस्टिस कांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सबसे ऊंचे ज्यूडिशियल ऑफिस तक पहुंचे, जहां वह राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और ऑर्डर का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री में 'फर्स्ट क्लास फर्स्ट' आने का भी गौरव हासिल है।

जस्टिस कांत, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई खास फैसले लिखे, उन्हें 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, बोलने की आजादी और नागरिकता के अधिकारों पर कई फैसले दिए गए हैं। जज हाल ही में राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति के रेफरेंस का हिस्सा थे।

वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के देशद्रोह कानून को रोके रखा था, और निर्देश दिया था कि सरकार के रिव्यू तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए। जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग को बिहार में ड्राफ्ट वोटर रोल से बाहर रखे गए 65 लाख वोटरों की जानकारी बताने के लिए भी कहा, जबकि चुनाव वाले राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) करने के चुनाव पैनल के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।