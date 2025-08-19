चार साल रहे सुप्रीम कोर्ट के जज, कौन हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी

जस्टिस (रिटायर्ड) बी सुदर्शन रेड्डी चार साल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। वह गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। विपक्ष ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। जस्टिस रेड्डी साल 2007 से 2011 तक चार साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। कानून के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। रिटायर होने के बाद भी वह राज्य की सरकार में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

कौन हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जस्टिस रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। बीए, एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हैदराबाद से वकालत शुरू की। 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वह रिट और सिविल मामलों की वकालत करते थे। 1988 से 90 तक वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील रहे। 1990 में उन्होंने केंद्र सरकार के लिए अडिशन स्टैंडिंग काउंसल के तौर पर काम किया।

वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के भी कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज नियुक्त किया गया। साल 2005 में वह गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए। इसके बाद 2007 में वह सुप्रीम कोर्ट में जज बने और चार साल तक सुप्राीम कोर्ट में ही सेवा देने के बाद रिटायर हो गए। 2013 में रेड्डी को गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था।

उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और मतदान नौ सितंबर को कराया जाएगा। मतगणना उसी दिन करायी जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा सभी सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में एऩडीए के समर्थक सदस्यों का बहुमत है।