Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho is Justice BS Chauhan? will conduct judicial inquiry in Leh violence; MHA orders
कौन हैं जस्टिस बीएस चौहान? जो करेंगे लेह हिंसा की न्यायिक जांच; MHA ने दिया आदेश

कौन हैं जस्टिस बीएस चौहान? जो करेंगे लेह हिंसा की न्यायिक जांच; MHA ने दिया आदेश

संक्षेप: लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की माँग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई में चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

Fri, 17 Oct 2025 08:13 PMPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। MHA ने ये जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बी एस चौहान से कराने का शुक्रवार को आदेश दिया, ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिससे वहां कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस अव्यवस्था के बीच पुलिस कार्रवाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप वहां चार लोगों की मौत हो गई थी। यानी जस्टिस बीएस चौहान लेह में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई की जाँच करेंगे।

MHA की तरफ से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लेह शहर में 24 सितंबर को कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई हुई और चार व्यक्तियों की मौत हो गई। बयान में कहा गया है, ‘‘एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आज भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान द्वारा एक न्यायिक जांच कराने की अधिसूचना जारी की ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिनसे कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस कार्रवाई हुई और परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।’’

लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध

बयान में कहा गया है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार रही है और वह लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ चर्चा का स्वागत करती रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘हमें विश्वास है कि निरंतर बातचीत से निकट भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।’’

ये भी पढ़ें:राज्य की सुरक्षा को था खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे वांगचुक; SC में DM

झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी

24 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे। दो दिन बाद, पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:याचिका क्यों बदलना चाहती हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतंजालि, SC ने क्या कहा?

कौन हैं जस्टिस बीएस चौहान?

जस्टिस चौहान 2009 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। इससे पहले वह उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उससे पहले इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने 2016 से 2018 तक विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। बाद में उन्होंने उस जाँच आयोग का भी नेतृत्व किया, जिसने गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीनचिट दिया था।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Leh-Ladakh sonam wangchuk Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।