कौन हैं जस्टिस बीएस चौहान? जो करेंगे लेह हिंसा की न्यायिक जांच; MHA ने दिया आदेश

संक्षेप: लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की माँग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई में चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। MHA ने ये जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बी एस चौहान से कराने का शुक्रवार को आदेश दिया, ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिससे वहां कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस अव्यवस्था के बीच पुलिस कार्रवाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप वहां चार लोगों की मौत हो गई थी। यानी जस्टिस बीएस चौहान लेह में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई की जाँच करेंगे।

MHA की तरफ से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लेह शहर में 24 सितंबर को कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई हुई और चार व्यक्तियों की मौत हो गई। बयान में कहा गया है, ‘‘एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आज भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान द्वारा एक न्यायिक जांच कराने की अधिसूचना जारी की ताकि उन परिस्थितियों का पता लगाया जा सके जिनसे कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस कार्रवाई हुई और परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।’’

लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध बयान में कहा गया है कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार रही है और वह लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या ऐसे किसी भी मंच के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ चर्चा का स्वागत करती रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘हमें विश्वास है कि निरंतर बातचीत से निकट भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।’’

झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी 24 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे। दो दिन बाद, पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया।