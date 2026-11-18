Who is justice sanuddin Amanullah: यह विवाद सामने आने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा से चर्चा की। इसके बाद इन दोनों मामलों को दूसरी बेंच को सौंपने का फैसला किया।

Supreme Court News: देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से दो केस वापस ले लिए हैं। सीजेआई ने यह फैसला चार सीनियर जजों की सलाह पर किया है। आरोप है कि जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने व्यक्तिगत विवादों को जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया था। इससे पहले ही सीजेआई ने एक फुल कोर्ट मीटिंग में कहा था कि जज उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं जो उन्हें नहीं दिए गए हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन दो मामलों से उन्हें अलग किया गया है उनमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की देशव्यापी जांच और दूसरा देश में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। ये दोनों मामले जस्टिस अमानुल्लाह को एक व्यक्तिगत केस के तौर सौंपे गए थे। उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं (PIL) शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने इन मामलों को पीआईएल में बदल दिया था।

इन 4 जजों से चर्चा के बाद CJI ने लिया फैसला यह विवाद सामने आने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा से चर्चा की। इसके बाद इन दोनों मामलों को दूसरी बेंच को सौंपने का फैसला किया। फुल कोर्ट मीटिंग में CJI सूर्यकांत ने साफ-साफ कहा था कि जजों को अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।

पहला मामला एमिटी यूनिवर्सिटी का आपको बता दें कि पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है। एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने उसे परेशान किया। इसकी वजह से एक साल उसका बर्बाद हो गया। बेंच ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना, फंडिंग और रेगुलेशन की देशव्यापी जांच शुरू कर दी। इस मामले को अब जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। इस पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।

तमिलनाडु का है दूसरा मामला दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने चेन्नई के एक ऐसे मामले पर संज्ञान लिया था जिसमें बिना मंजूर प्लान के डेढ़ मंजिल की इमारत बनाई गई थी। बेंच ने दिल्ली एनसीआर सहित प्रमुख शहरों से जवाब मांगा। वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया गया और वकील गोविंद जी ने उनकी सहायता की। इस मामले को जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा जा सकता है।

रोस्टर के अनुसार, जस्टिस अमानुल्लाह के पास जनहित याचिका से जुड़े मामले नहीं आते हैं। अगर उनकी बेंच को लगा कि इस मामले पर PIL के तौर पर सुनवाई होनी चाहिए तो इसे कोर्ट रजिस्ट्री के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए था।