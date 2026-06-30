कौन हैं 26/11 के हीरो IPS विश्वास नांगरे पाटिल? RSS का किया गुणगान, अब 'वर्दी हटाने' की मांग
Nagpur CP Vishwas Nangre Patil: 26/11 हमले के हीरो रहे आईपीएस विश्वास नांगरे पाटिल का RSS की तारीफ करते वीडियो वायरल होने पर राज ठाकरे और कांग्रेस ने खाकी की निष्पक्षता पर तीखे सवाल उठाए हैं।
महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और 26/11 आतंकी हमले के हीरो रहे विश्वास नांगरे पाटिल एक बड़े सियासी विवाद में घिर गए हैं। हाल ही में नागपुर के पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने वाले पाटिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कथित तौर पर आरएसएस और उसके संस्थापक की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने भाजपा शासित राज्य में सिविल सेवाओं की निष्पक्षता को लेकर तीखा हमला बोला है। बता दें कि नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का मुख्यालय है।
वायरल वीडियो में क्या है?
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा पाटिल का यह 45 सेकंड का वीडियो 'सकल हिंदू समाज' (SHS) द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा का है। 1997 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी पाटिल इस वीडियो में आरएसएस की प्रशंसा करते हुए इसके संस्थापक डॉ. के.बी. हेडगेवार को एक "दूरदर्शी राष्ट्रवादी" बता रहे हैं।
बता दें कि सकल हिंदू समाज विहिप, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे कई हिंदू संगठनों का एक समूह है। साल 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में इस समूह ने "धर्मांतरण" और "लव जिहाद" के खिलाफ सभाएं की थीं, जिसके चलते कथित 'हेट स्पीच' के मामले में इन पर कई एफआईआर भी दर्ज हुई थीं।
राज ठाकरे और कांग्रेस का तीखा हमला
वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार और पाटिल को घेर लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पाटिल पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर आपको संघ से लगाव है, तो इसे अपने तक सीमित रखें; या फिर सार्वजनिक रूप से बोलना है तो सेवा से इस्तीफा दें और संघ या भाजपा में शामिल हो जाएं।"
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी सवाल उठाते हुए ठाकरे ने पूछा कि क्या उन्हें किसी पुलिस अधिकारी की यह "दोहरी वफादारी" स्वीकार है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "हमें लगता था कि नांगरे पाटिल की वर्दी का खाकी रंग पुलिस बल का है; लेकिन अब समझ आया कि यह रंग संघ की पुरानी खाकी का है।"
कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा, "संविधान की शपथ और खाकी वर्दी भूलकर, वे संघ की चौखट पर गुणगान करने पहुंच गए हैं। एक तरफ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ खुलेआम आरएसएस की तारीफ... यह कैसा कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी है?"
कौन हैं विश्वास नांगरे पाटिल? 26/11 के हीरो और युवाओं के प्रेरणास्रोत
विश्वास नारायण नांगरे पाटिल महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें बहादुरी, सख्त प्रशासन और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। 1 जून 1973 को सांगली जिले के कोकरुड गांव में एक किसान परिवार में जन्मे पाटिल ने अपनी मेहनत और संघर्ष से आईपीएस बनकर न केवल अपना जीवन बदला बल्कि हजारों युवाओं को प्रेरित किया है।
गांव की जिल्हा परिषद स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले पाटिल के पास बचपन में राइस प्लेट के लिए 15 रुपये भी नहीं होते थे। लेकिन शिक्षकों के मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने UPSC की तैयारी की और 1997 बैच में आईपीएस अधिकारी बने। उन्होंने अपनी कहानी पुस्तकों ‘मन में है विश्वास’ और ‘कर हर मैदान फतेह’ में साझा की है, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
विश्वास नांगरे पाटिल का करियर बेहद शानदार रहा है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान, वह मुंबई शहर के जोन-1 के पुलिस उपायुक्त (DCP) थे और ताज महल पैलेस होटल में घुसे आतंकवादियों से सीधे लोहा लिया था। वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे ने उन्हें नंदुरबार से फोन किया था, क्योंकि वहां एक छात्र पाटिल की किताब 'मन में है विश्वास' पढ़ रहा था। तब पाटिल ने फोन पर उस युवा का उत्साहवर्धन भी किया था। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (NCP) के करीब माने जाने वाले पाटिल, महा विकास अघाड़ी (शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस) सरकार के दौरान मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) रह चुके हैं। नागपुर ट्रांसफर होने से पहले वह एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के प्रमुख थे।
करीबियों ने किया बचाव
अधिकारी ने खुद आलोचनाओं का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि उस कार्यक्रम में अन्य सरकारी अधिकारी और धार्मिक नेता भी मौजूद थे। उनका दावा है कि भाषण के पूरे वीडियो में पाटिल ने शांति की वकालत की है और नफरत के खिलाफ बात की है। धर्मनिरपेक्ष छवि का हवाला देते हुए करीबियों ने यह भी कहा कि पाटिल ने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों में भी शिरकत की है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें