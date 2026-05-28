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कौन हैं IPS रम्या भारती, जो 10 साल की बच्ची के दरिंदगी के केस पर बात करते समय हंसीं

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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यह मामला 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, कथित यौन उत्पीड़न और हत्या से संबंधित है। बच्ची का शव 22 मई को सुलूर के कन्नामपलयम झील के किनारे मिला था, जिस पर चोटों के स्पष्ट निशान थे। 23 मई को जिला पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया।

कौन हैं IPS रम्या भारती, जो 10 साल की बच्ची के दरिंदगी के केस पर बात करते समय हंसीं

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में एक 10 साल की बच्ची की यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी गई। बेरहमी से की गई मासूम की हत्या की वारदात के बाद से जनता जमकर भड़की हुई है। इसी बीच मामले की जांच में जुटीं पुलिस अधिकारी IPS आरवी राम्या भारती विवादों में आ गईं हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां वह इस केस पर बात करने बुलाई गई प्रेस ब्रीफिंग के समय ठहाके मारकर हंसती हुईं नजर आ रहीं हैं।

क्या है विवाद

मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्याकांड को लेकर प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई थी। अब खबरें हैं कि पत्रकारों से बातचीत से पहले वहां मौजूद IPS भारती समेत अन्य पुलिस अधिकारी हंस रहे हैं। सोशल मीडिया वायरल हुए वीडियो में कोयंबटूर जोन की आईजी रम्या भारती के अलावा डीआईजी पी समिनातन और एसपी पवन कुमार रेड्डी भी नजर आ रहे हैं। अब इनकी हंसी को लेकर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

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कौन हैं IPS रम्या भारती

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2008 से IPS की पारी की शुरुआत करने वालीं रम्या भारती केंद्रीय नियुक्तियों समेत कई अहम पदों पर रहीं। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आने वाले BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी शामिल है। वह यहां उप महानिदेशक पद पर थीं। खबर है कि वह एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े कई मंचों पर भारत की अगुवाई कर चुकी हैं।

साथ ही वह कोलकाता की उपायुक्त, चेन्नई में जॉइंट कमिश्नर, कोयंबटू, मदुरै और तिरुवन्नामलाई जैसे जिलों में एसपी भी रह चुकी हैं।

परिवार को सौंपा शव

यह मामला 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, कथित यौन उत्पीड़न और हत्या से संबंधित है। बच्ची का शव 22 मई को सुलूर के कन्नामपलयम झील के किनारे मिला था, जिस पर चोटों के स्पष्ट निशान थे। 23 मई को जिला पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य संदिग्धों में से एक की पहचान 33 वर्षीय के कार्थी के रूप में हुई, जो परिवार का पड़ोसी था। दूसरे संदिग्ध की पहचान आर मोहन के रूप में हुई।

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पीटीआई भाषा के अनुसार, अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि बच्ची का शव उसके पिता को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार उसकी सहमति के बिना किया गया।

बच्ची की मां ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पहले उसने न्याय सुनिश्चित होने तक अस्पताल से शव सौंपे जाने से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उसने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद उसके पति के हस्ताक्षर लेने के बाद बच्ची का शव परिवार को सौंप दिया गया।

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बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि परिवार ने उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखने का मौका नहीं दिया और ईएसआई अस्पताल के पिछले दरवाजे से एम्बुलेंस से बच्ची का शव ले जाकर सेलम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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