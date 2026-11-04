कौन हैं IPS राजेश कुमार? चीन से सटे इस राज्य का बन सकते हैं DGP, आतंकियों के लिए हैं काल
राजेश कुमार को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा अभियानों को संभालने का गहरा अनुभव है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी राजेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया जा सकता है। वे वर्तमान DGP एस.डी. सिंह जमवाल की जगह ले सकते हैं। आपको बता दें की चीन के सीमावर्ती राज्य होने के कारण राजेश कुमार की तैनाती महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह आतंकियों के लिए एक बुरे स्वप्न की तरह हैं।
आईपीएस राजेश कुमार के डीजीपी बनने की अटकलें इसलिए भी लगाई जाने लगी हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से उनके गृह कैडर (AGMUT) में समय से पहले वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत CRPF के विशेष महानिदेशक राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर में वापस भेजा जा रहा है।"
कौन हैं IPS राजेश कुमार?
राजेश कुमार को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा अभियानों को संभालने का गहरा अनुभव है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वह उत्तरी कश्मीर रेंज (बारामूला) के डीआईजी, आईजीपी (जम्मू जोन) और विशेष सुरक्षा समूह (SSG) के आईजी का पद संभाल चुके हैं।
मार्च 2018 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CRPF में शामिल होने के बाद जून 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद में उन्हें आईजी (ऑपरेशंस) कश्मीर नियुक्त किया गया था। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई। 2023 के आसपास वे CRPF मुख्यालय में आईजी (प्रशासन) रहे। इसके बाद उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के रूप में प्रमोट किया गया और सितंबर 2026 में वे CRPF के विशेष महानिदेशक बने।
राजेश कुमार को उनकी उत्कृष्ट और साहसिक सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 2010 में वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (PPMG), 2011 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से नवाजा गया।
जम्मू-कश्मीर में कई प्रमुख मुठभेड़ों और आतंकवाद विरोधी सफल अभियानों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश जैसे रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में उनकी संभावित नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें