कौन हैं IPS पी. विजयन? पीएम मोदी ने की थी तारीफ, अब बने केरल के नए ADGP

केरल में LDF सरकार के कार्यकाल के दौरान पी विजयन को एक विवाद के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया और उनकी बहाली भी की गई।

केरल में सरकार बदलते ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव जारी हैं। राज्य में IAS अधिकारियों के तबादलों के बाद अब पुलिस महकमे में भी बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने ADGP रैंक से लेकर जिला पुलिस प्रमुख स्तर के 30 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें सबसे चर्चित नाम 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी पी. विजयन का है। विजयन को केरल पुलिस के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक एडीजीपी (कानून और व्यवस्था नियुक्त किया गया है।

कौन हैं IPS पी. विजयन? केरल पुलिस के नए 'लॉ एंड ऑर्डर' चीफ बने पी. विजयन का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। पी. विजयन हाल ही में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में उनका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने सबरीमाला मंदिर के लिए तीर्थयात्रा अभियान' चलाने के लिए उनकी जमकर तारीफ की थी।

LDF सरकार ने किया था सस्पेंड इससे पहले केरल में एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान पी विजयन को निलंबित दिया गया था। दरअसल मई 2023 में कानून-व्यवस्था एडीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे एम. आर. अजीत कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में विजयन पर गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में अजीत कुमार ने आरोप लगाया था कि उस समय एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) के प्रमुख रहे विजयन ने एलाथुर ट्रेन आगजनी मामले के आरोपी की आवाजाही की जानकारी लीक कर दी थी।