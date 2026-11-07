विरोध के बावजूद CRPF में एक और IPS अधिकारी की एंट्री, अजय कुमार यादव बनाए गए ADG
आपको बता दें कि यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2030 तक या अगले आदेश तक रहेगी। आईपीएस अजय कुमार यादव इसी तारीख को रिटायर होंगे।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को नया अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) मिला है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार यादव को शुक्रवार को सीआरपीएफ में प्रतिनियुक्ति किया गया। वह अगले आदेश तक अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है।
आपको बता दें कि यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2030 तक या अगले आदेश तक रहेगी। आईपीएस अजय कुमार यादव इसी तारीख को रिटायर होंगे। पत्र में कहा गया है, "अनुरोध है कि अजय कुमार यादव को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाए, ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें।"
कौन हैं IPS अजय कुमार यादव?
अजय कुमार यादव 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं। वे UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती होकर सेवा में आए हैं। 8 जनवरी 2018 से नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से स्नातक किया। उनका गृह राज्य दिल्ली है। उन्होंने 7 सितंबर 1997 को IPS जॉइन किया था।
आपको बता दें कि सीआरपीएफ के कर्मी किसी भी आईपीएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का विरोध करते रहे हैं। इसके लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के 800 से अधिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। उनका कहना है कि सीआरपीएफ का वरिष्ट्र अधिकारी इसी सर्विस का होना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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