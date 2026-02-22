कौन हैं इंफ्लूएंसर सचिन अवस्थी, जिनसे साउथ कोरिया में हुई बदसलूकी, पत्नी संग हिरासत में रहे
यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर सचिन अवस्थी ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी दीपशिखा मिश्रा को साउथ कोरिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 38 घंटे तक हिरासत में रखा और जेजू आइलैंड में एंट्री नहीं दी। एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में, अवस्थी ने कहा कि उन्हें इंडिया के लिए महंगा रिटर्न टिकट बुक करने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने लिखा, “हम साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पर अपनी ट्रिप के लिए उत्साहित और तैयार होकर उतरे। हमें एंट्री नहीं दी गई और एक होल्डिंग एरिया में ले जाया गया। कोई सही वजह नहीं बताई गई, बस इंतजार करने को कहा गया। और हमने इंतजार किया।” इन्फ्लुएंसर ने कहा कि साउथ कोरियाई अधिकारियों ने उन्हें 38 घंटे तक - बिना किसी साफ जानकारी के रखा।
अवस्थी ने कहा, “उन्होंने हमें अपने डिटेंशन सेंटर में रखा (यह जेल जैसा था जहां न तो धूप थी और न ही बाहर जाने की कोई सुविधा थी) और हमें जेल का खाना भी दिया। किसी ने हमें नहीं बताया कि क्या होने वाला है।” उन्होंने दावा किया, “उन्होंने हमें बहुत महंगा रिटर्न टिकट बुक करने के लिए ब्लैकमेल किया। रिटर्न टिकट की कीमत नॉर्मल कीमत से लगभग 10 गुना ज्यादा थी।”
सचिन अवस्थी ने कहा कि चीन से गुजरते समय उन्हें भी यही परेशानी हुई, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को इंतजार करना पड़ा, कड़ी निगरानी में रखा गया और बातचीत पर रोक लगा दी गई। उन्होंने वायरल पोस्ट में लिखा, “बाद में, चीन से गुजरते समय भी यह जारी रहा। और इंतजार। और निगरानी। बातचीत पर रोक थी। फोन का इस्तेमाल नहीं, खाना नहीं और पानी भी कम। सोने की हालत सबसे खराब थी।”
कौन हैं सचिन अवस्थी?
सचिन अवस्थी एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। वह मुख्य रूप से अपने रिलेटेबल कॉमेडी स्केच, पैरोडी और कल्चरल कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे अवस्थी के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है और शुरुआत में उन्हें उनके "POV" (पॉइंट-ऑफ-व्यू) वीडियो से पहचान मिली, जो रोजमर्रा की इंडियन जिंदगी, फैमिली डायनामिक्स और सोशल ट्रेंड्स को मजेदार तरीके से दिखाते हैं। इन सालों में, उन्होंने अपने कंटेंट को ट्रैवल व्लॉग्स तक बढ़ाया है, जिससे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें