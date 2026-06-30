कौन हैं भारत के जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर? इजरायल का 'पर्दाफाश' कर दिया, दुनियाभर में चर्चा

UNHRC आयोग के अध्यक्ष व भारतीय पूर्व जज जस्टिस एस. मुरलीधर ने संयुक्त राष्ट्र में 100 पन्नों की रिपोर्ट सौंपकर गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों और बच्चों पर हुए हमलों का बड़ा पर्दाफाश किया है।

भारत के एक बेहद सम्मानित पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस एस. मुरलीधर इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में हैं। मानवाधिकारों और न्याय के प्रति अपनी बेबाक और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले जस्टिस मुरलीधर को संयुक्त राष्ट्र (UN) ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में उनके नेतृत्व वाले आयोग ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर एक 100 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।

कौन हैं जस्टिस एस. मुरलीधर? जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर भारतीय न्यायपालिका के एक प्रमुख और सम्मानित चेहरे रहे हैं। वे दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। जनवरी 2021 से अगस्त 2023 तक उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 32वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

भारत में उन्हें एक ऐसे 'अंतरात्मा वाले जज' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों के पीड़ितों तक के मामलों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कोर्टरूम में "माई लॉर्ड" जैसे औपनिवेशिक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की पहल भी उन्होंने ही की थी।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका से सेवानिवृत्त होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने उन्हें "कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टिनियन टेरिटरी, इंक्लूडिंग ईस्ट यरुशलम, एंड इजरायल" का चेयरपर्सन (अध्यक्ष) नियुक्त किया। यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्वतंत्र जांच आयोग है, जिसका मुख्य काम गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और युद्ध अपराधों की जांच करना है।

2026 की ताजा रिपोर्ट: इजरायल का 'पर्दाफाश' जून 2026 के अंतिम सप्ताह में जिनेवा में UN मानवाधिकार परिषद के 62वें नियमित सत्र के दौरान जस्टिस मुरलीधर के नेतृत्व वाले इस आयोग ने अपनी 100 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इजरायल के सैन्य अभियानों को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2026 के बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है। इस अवधि में 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हुई है, 44,000 से ज्यादा घायल हुए हैं, और 58,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं।

हत्या के दो खौफनाक तरीके आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि इजरायली सेना मुख्य रूप से दो तरीकों से बच्चों की जान ले रही है।

हाई-यील्ड बम: घनी आबादी वाले इलाकों में भारी तबाही मचाने वाले बमों का इस्तेमाल, जिससे भारी संख्या में बच्चे मारे जाते हैं।

क्वाडकॉप्टर और स्नाइपर: रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर बच्चों को (विशेषकर उनके सिर और ऊपरी शरीर पर) सटीक निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टरों की गवाही में भी बच्चों के सिर और गर्दन पर 'क्यूब के आकार' के छर्रों के घाव पाए गए हैं।

भविष्य को खत्म करने की रणनीति रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बच्चों पर हो रहे ये हमले केवल 'कोलैटरल डैमेज' यानी युद्ध के दौरान होने वाला अनपेक्षित नुकसान नहीं हैं। जस्टिस मुरलीधर के अनुसार, "बच्चों को निशाना बनाकर इजरायल गाजा में फिलिस्तीनी समूह की जैविक निरंतरता और उनके भविष्य के अस्तित्व को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है।"