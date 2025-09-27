कौन हैं IFS पेटल गहलोत, जिन्होंने UNGA में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को धो डाला

UNGA में उनके भाषण ने भारत की छवि को और मजबूती दी है। पाकिस्तान के बयानों को उन्होंने न सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के साथ काटा, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद को समर्थन देना किसी भी देश के लिए शर्मनाक है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक बार फिर भारत पर पुराने आरोप दोहराए। लेकिन इस बार भारत की ओर से मंच संभाला युवा भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने, जिन्होंने तथ्यपूर्ण और दमदार भाषण से पाकिस्तान की बेतुकी नौटंकी और आतंकवाद के महिमामंडन की कोशिश को बेनकाब कर दिया। गहलोत का यह भाषण न केवल अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजा बल्कि भारत में भी खूब चर्चा में रहा।

जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना ने ही संघर्ष रोकने की अपील की थी। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी मसले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल शरीफ ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच संघर्ष टालने में अहम भूमिका निभाई थी।

पेटल गहलोत ने यूएनजीए में कहा, ‘‘इस सभा में सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेतुका बयान सुनने को मिला। शरीफ ने एक बार फिर आतंकवाद का गुणगान किया, जो उनकी विदेश नीति के केन्द्र में है।’’

कौन हैं पेटल गहलोत? पेटल गहलोत का जन्म देश की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यलय के लेडी श्रीराम कॉलेज से पीजी की डिग्री ली। 2015 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में उनका चयन हुआ।

पेटल गहलोत पिछले एक दशक में विभिन्न अहम पदों पर कार्य कर चुकी हैं। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी थीं। वहीं, पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में थर्ड और सेकंड सेक्रेटरी के साथ-साथ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कौंसल रह चुकी है। उनकी पहचान एक संतुलित, स्पष्टवादी और प्रभावी वक्ता के रूप में रही है। भारत के रुख को मजबूती से दुनिया के सामने रखती हैं।