कौन हैं IAS विवेक अग्रवाल? जिन्हें FATF में मिली ऐतिहासिक कमान, भारत का बजा डंका
भारत को पहली बार FATF की उपाध्यक्षता मिली है। 1994 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो जुलाई 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी फंडिंग पर लगाम लगाने वाली दुनिया की प्रमुख वैश्विक संस्था 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) में भारत का कद अब और बढ़ गया है। भारत को पहली बार FATF की उपाध्यक्षता मिली है। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह केंद्रीय संस्कृति सचिव के पद पर तैनात हैं।
पेरिस की बैठक में लगी मुहर, कब से संभालेंगे पद?
शुक्रवार को पेरिस स्थित FATF मुख्यालय में आयोजित पूर्ण बैठक के समापन पर यह अहम फैसला लिया गया। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक पूर्ण बैठक में सदस्यों ने ब्रिटेन की आगामी अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं को मंजूरी दी और भारत के विवेक अग्रवाल को FATF का नया उपाध्यक्ष चुना।
उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से शुरू होकर जून 2027 तक रहेगा। वह ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन की जगह लेंगे, जो 1 जुलाई 2025 से इस पद पर काबिज थे।
आपको बता दें कि FATF के उपाध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के बीच से ही पूर्ण बैठक द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष संगठन के कामकाज को दिशा देने में अध्यक्ष की मदद करता है। भारत साल 2010 से इस प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का सदस्य है।
कौन हैं IAS विवेक अग्रवाल?
विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह पूर्व में FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रह चुके हैं और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं।
साल 2024 में जब भारत की पिछली 'म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट' प्रकाशित हुई थी, तब वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। उस रिपोर्ट में FATF ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि देश ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (AML/CFT) का ऐसा ढांचा लागू किया है, जिसके काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
भारत के लिए यह 'बड़ी जीत' क्यों?
भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने इस नियुक्ति का जोरदार स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे भारत की "बड़ी जीत" बताया। उन्होंने कहा कि विवेक अग्रवाल की विशेषज्ञता इस संगठन को आगे बढ़ाएगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो-टोलरेंस नीति है। यह भूमिका वैश्विक आतंकी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और अवैध वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने पर हमारे फोकस को और मजबूत करती है।
मंत्रालय ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इसे एक 'ऐतिहासिक' नियुक्ति करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह 200 से अधिक अधिकार क्षेत्रों में भारत के प्रति बने अपार भरोसे को दर्शाता है। यह डिजिटल पेमेंट और वर्चुअल एसेट्स जैसे उभरते जोखिमों पर वैश्विक नीति बनाने में भारत की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है।
वित्त मंत्रालय ने इस उपलब्धि को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के बढ़ते नेतृत्व की एक 'ऐतिहासिक मान्यता' करार दिया है।
नियुक्ति पर विवेक अग्रवाल ने क्या कहा?
अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान भारत के सामूहिक प्रयासों और हमारे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग ढांचे की मजबूती की पहचान है। उन्होंने कहा, "मैं यह जिम्मेदारी पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित, समावेशी और लचीला बनाए रखने के लिए FATF ग्लोबल नेटवर्क के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं।"
बता दें कि 17 से 19 जून के बीच पेरिस में दुनिया भर के 200 से अधिक अधिकार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और अखंडता के खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें