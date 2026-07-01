कौन हैं IAS प्रदीप कुमार? रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले CBI ने कर लिया गिरफ्तार

प्रदीप कुमार इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले इस साल सीबीआई आईएएस राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल पर भी शिकंजा कस चुकी है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट:

हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में एक घोटाले ने सनसनी मचा दी है। यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को 504 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक घोटाला मामले में हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी की टाइमिंग भी अहम है। दरअसल प्रदीप कुमार मंगलवार को ही अपनी नौकरी से रिटायर होने वाले थे। हालांकि रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले ही सीबीआई ने उन पर शिकंजा कस दिया।

बता दें कि प्रदीप कुमार इस घोटाले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे IAS अधिकारी हैं। इससे पहले सीबीआई आईएएस राम कुमार सिंह और पंकज अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में जांच से बचने की कोशिश रहे IAS प्रदीप कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया है।

कौन हैं IAS प्रदीप कुमार? प्रदीप कुमार 2011 बैच के HCS अधिकारी हैं। उन्हें बाद में प्रमोट करके आईएएस कैडर दिया गया था। प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के सचिव भी रह चुके हैं और घोटाले में नाम आने के बाद से कई महीनों से फरार चल रहे थे। जब चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, तब प्रदीप कुमार HSPCB में ही तैनात थे। घोटाले में नाम आने पर हरियाणा सरकार ने बीते 8 अप्रैल को प्रदीप कुमार और साथी आईएएस आरके सिंह को सस्पेंड कर दिया था।

प्रदीप कुमार के खिलाफ मिले तगड़े सबूत सीबीआई की जांच में आईएएस प्रदीप कुमार के खिलाफ तगड़े सबूत मिले हैं। प्रदीप कुमार ही बोर्ड के इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन्स को अकेले संभाल रहे थे। CBI के मुताबिक उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए तय सीमा से कहीं ज्यादा फंड IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। वहीं जांच में सामने आया कि जिस बैंक खाते के जरिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पैसा भेजा गया, उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या सरकारी मंजूरी थी ही नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई थी। इसके बजाय सरकारी पैसे को फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल कर शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 169 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ।

दाखिल की थी अग्रिम जमानत याचिका न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई द्वारा बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद प्रदीप कुमार जांच में शामिल नहीं हो रहे थे और पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गए थे। हालांकि तकनीकी सर्विलांस की मदद से सीबीआई ने उनका ठिकाना ढूंढ निकाला और उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे पहले प्रदीप कुमार के वकीलों ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर भी की थी, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होनी थी। अपनी जमानत अर्जी में आईएएस प्रदीप कुमार ने घोटाले का सारा ठीकरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन पर फोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने केवल चेयरमैन के मौखिक आदेशों का पालन किया था।