कौन हैं IAS तुकाराम मुंढे? 21 साल में 25 ट्रांसफर, क्यों रियल लाइफ सिंघम बुलाते हैं लोग?
तुकाराम मुंढे का 2 महीने के अंदर उनका दूसरी बार तबादला कर दिया गया है। ईमानदारी की मिसाल माने जाने वाले मुंढे का यह रिकॉर्ड 25वां ट्रांसफर है। अब उनकी तुलना हरियाणा के मशहूर आईएएस अशोक खेमका से हो रही है।
हरियाणा के IAS अधिकारी अशोक खेमका का नाम आपने सुना ही होगा। यह वही अधिकारी हैं जिनका इतनी बार ट्रांसफर हुआ कि वह इसके लिए मशहूर ही हो गए। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले अशोक खेमका के प्रशासनिक करियर के दौरान उनका 66 बार तबादला हुआ था। अब एक ऐसे ही IAS अधिकारी चर्चा में आ गए हैं। ये अधिकारी हैं तुकाराम मुंढे। तुकाराम मुंढे का 21 साल में 25वां ट्रांसफर हुआ है। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है।
दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 2005 बैच के चर्चित IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे को अब खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
दो महीने में दूसरा तबादला
दिलचस्प बात यह है कि पिछले दो महीनों के भीतर यह उनका दूसरा तबादला है। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले मुंढे का यह रिकॉर्ड 25वां ट्रांसफर है। वहीं तुकाराम मुंढे के साथ पिछले कुछ महीनों से चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बीते अप्रैल महीने में उन्हें दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव पद से हटाकर आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। हालांकि मुंढे के कार्यभार संभालने से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते उनके इस ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इतने सीनियर अधिकारी को लगभग एक महीने तक बिना किसी पोस्टिंग के घर बैठना पड़ा। अब सरकार ने उन्हें एफडीए की कमान सौंपी है।
कौन हैं 'सिंघम' आईएएस तुकाराम मुंढे?
तुकाराम मुंढे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के ताडसोना गांव में हुआ था। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल से की और बाद में औरंगाबाद से उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद मुंढे ने इतिहास में ग्रेजुएशन और राजनीति विज्ञान में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है। 2005 में यूपीएससी पास कर वे आईएएस बने। तुकाराम मुंढे पहली पोस्टिंग सोलापुर में हुई थी। यहां उन्होंने आते ही अवैध शराब के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर माफियाओं की कमर तोड़ दी थी और रातों-रात जनता के हीरो बन गए थे।
कई बार हुआ ट्रांसफर
मुंढे को बेबाक अंदाज की वजह से 'सिंघम' और 'मैन ऑफ मिशन' का नाम मिल गया। माना जाता है कि वे किसी नेता की पैरवी नहीं सुनते और रेत माफिया, भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीधे एक्शन लेते हैं। अपने इसी कड़क स्वभाव और नियमों के पक्के होने के कारण हर शहर के स्थानीय नेताओं और मंत्रियों से उनकी ठन जाती है। जब भी वे किसी विभाग के भ्रष्टाचार पर चोट करते हैं, नेता लामबंद होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और उनका तबादला करवा दिया जाता है। हालांकि तुकाराम मुंढे के काम को जनता ने हमेशा सराहा है। उन्हें बेहतरीन प्रशासनिक कार्यों के लिए 'बेस्ट कलेक्टर अवॉर्ड' और जल संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए 'वॉटरमैन ऑफ महाराष्ट्र' के खिताब से भी नवाजा जा चुका है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें