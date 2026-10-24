किशोर सुधार गृह से हुआ फरार, फिर बना गैंगस्टर; कौन है अमेरिका में पकड़ा गया हिमांशु भाऊ?

अमेरिका में हिरासत में लिया गया गैंगस्टर हिमांशु भाऊ कौन है? जानिए रोहतक के रिटौली गांव से अपराध की दुनिया तक का सफर, किशोर सुधार गृह से फरारी, हत्या और रंगदारी के आरोप।

हरियाणा के रोहतक से निकला गैंगस्टर हिमांशु भाऊ एक बार फिर सुर्खियों में है। हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर मामलों में वांटेड हिमांशु को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। उसे लास वेगास में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा। उसके साथ गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल हिमांशु अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की हिरासत में है। उसे भारत लाने की प्रक्रिया में आगे कदम उठाए जाएंगे। हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव का रहने वाला है।

हिमांशु की कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उसने किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। हरियाणा में दर्ज मामलों से लेकर दिल्ली में गैंगवार और विदेश में बैठकर कथित तौर पर रंगदारी का नेटवर्क चलाने तक, उसका नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आया। जून 2024 में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया।

रोहतक के रिटौली गांव से अपराध की दुनिया तक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2018 में हिमांशु भाऊ के खिलाफ मारपीट और दंगे से जुड़ा पहला मामला दर्ज हुआ था। उस समय वह किशोर था। हिमांशु का नाम धीरे-धीरे हत्या के प्रयास, गोलीबारी और दूसरे आपराधिक मामलों में सामने आने लगा। पुलिस ने उसे रोहतक और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा बताया। उसके परिवार और गांव के कुछ लोगों के आपराधिक गतिविधियों से संबंध होने की बातें भी रिपोर्टों में सामने आईं।

उसकी आपराधिक गतिविधियों के शुरुआती दौर को समझने के लिए वर्ष 2020 की एक घटना महत्वपूर्ण है। पुलिस के मुताबिक, हिमांशु को हत्या के प्रयास के एक मामले में पकड़े जाने के बाद हिसार के किशोर सुधार गृह में भेजा गया था। 12 अक्टूबर 2020 को वहां से करीब 20 किशोरों के फरार होने की घटना हुई। बाद में 18 को पकड़ लिया गया, लेकिन हिमांशु और उसका एक रिश्तेदार पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। पुलिस उसे तलाशती रही, लेकिन वह फरार रहा। बाद के वर्षों में उसके खिलाफ नए मामले दर्ज होते गए और उसका नाम दिल्ली-हरियाणा के संगठित अपराध के नेटवर्क में प्रमुखता से सामने आने लगा।

कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? रिपोर्ट के मुताबिक, रोहतक पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ रोहतक जिले में 10, झज्जर में सात और दिल्ली में एक मामला दर्ज किया था। इन मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, लूट, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल थे।

फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप हिमांशु के भारत से फरार होने के मामले में पासपोर्ट को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए थे। हरियाणा पुलिस के मुताबिक, उसने कथित तौर पर फर्जी नाम, पता और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट हासिल किया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन दस्तावेजों के जरिए उसने पासपोर्ट अधिकारियों से अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाई।

जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमांशु ने अगस्त 2022 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल किया और देश छोड़ दिया। इसके बाद उसके संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने और वहां से यूरोप जाने की बात पुलिस के हवाले से सामने आई थी। बाद में उसका नेटवर्क पुर्तगाल से संचालित होने का संदेह जताया गया।

विदेश में बैठकर रंगदारी का नेटवर्क चलाने का आरोप पुलिस की जांच में यह आशंका भी सामने आई थी कि हिमांशु विदेश में रहकर भारत में अपने साथियों के जरिए कथित रंगदारी का नेटवर्क चलाता था। वह कथित तौर पर व्हाट्सऐप के जरिए कारोबारियों और दूसरे लोगों को धमकी देकर पैसे मांगता था। पुलिस का आरोप था कि रंगदारी नहीं देने पर कुछ लोगों को उसके स्थानीय सहयोगियों के जरिए निशाना बनाया गया।

नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से संबंध हिमांशु को लेकर पुलिस की जांच का एक अहम पहलू दिल्ली के गैंगस्टर नेटवर्क से उसके कथित संबंध हैं। अगस्त 2023 में रोहतक पुलिस ने उसे नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से जुड़ा बताया था। वह 2020 में किशोर सुधार गृह से फरार होने के बाद दिल्ली के गैंगस्टरों के संपर्क में आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाद में उसने अपना नेटवर्क तैयार किया और दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब में सक्रिय सहयोगियों के जरिए वारदातों को अंजाम देने का कथित तंत्र विकसित किया।

बर्गर किंग हत्याकांड से कैसे जुड़ा नाम? जून 2024 में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में हुई गोलीबारी ने हिमांशु भाऊ को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। 18 जून 2024 को आउटलेट में हुई गोलीबारी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ और उसके सहयोगी साहिल रिटौली से जुड़े कथित नेटवर्क की भूमिका की जांच की। 29 जून 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिजेंद्र सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, उसने कथित तौर पर दोनों शूटरों को मोटरसाइकिल पर घटनास्थल तक पहुंचाया था और वारदात के दौरान बाहर इंतजार किया था।

गोलीबारी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हिमांशु भाऊ ने कथित तौर पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। रिपोर्टों के अनुसार, पोस्ट में हत्या को अपने एक सहयोगी शक्ति दाद की 2020 में हुई हत्या का बदला बताया गया था। इस मामले ने दिल्ली में सक्रिय गैंगों के बीच पुरानी रंजिश और बदले की कार्रवाई के आरोपों को फिर चर्चा में ला दिया।

एल्विश यादव के घर गोलीबारी मामले में भी जांच हिमांशु भाऊ के कथित नेटवर्क का नाम यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में भी सामने आया। 17 अगस्त 2025 को हुई इस घटना के सिलसिले में हिमांशु भाऊ गैंग के बताए गए दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ के निर्देश मिले थे तथा हमले के लिए हथियारों, पैसों और दूसरी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया था।