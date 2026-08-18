Gen Z से कनेक्शन की कोशिश, कौन हैं हेमांग जोशी जिन्हें भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी
इन दिनों जेन जी का बोलबाला है। जंतर-मंतर पर हुए जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद अब भाजपा भी जेन जी की ताकत को पहचानने लगी है। जेन जी को अपनी तरफ खींचने के लिए वह युवा चेहरों को अपनी तरफ जोड़ने में लगी है।
इन दिनों जेन जी का बोलबाला है। जंतर-मंतर पर हुए जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद अब भाजपा भी जेन जी की ताकत को पहचानने लगी है। जेन जी को अपनी तरफ खींचने के लिए वह युवा चेहरों को अपनी तरफ जोड़ने में लगी है। इसी कड़ी में भाजपा ने वडोदरा सांसद हेमांग जोशी को आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। हेमांग जोशी ने लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या की जगह ली। माना जा रहा है कि भाजपा इस कदम के जरिए युवाओं को खुद से जोड़ने की कवायद तेज कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी जेन जी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर रील डालनी शुरू की थी।
कौन हैं हेमांग जोशी
हेमांग जोशी का जन्म 31 जनवरी, 1991 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। जोशी युवा भाजपा नेताओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सार्वजनिक सेवा की यात्रा वडोदरा के साथ काफी गहराई से जुड़ी है। साल 2008 में जोशी की फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के लिए उनके पिता वडोदरा चले गए थे। यहां पर उन्होंने प्रतिष्ठित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामांकन कराया। साल 2008 से लेकर 2021 तक हेमांग जोशी विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहे। जनवरी 2022 में, तत्कालीन सिटी प्रेसिडेंट डॉ. विजय शाह के नेतृत्व में, उन्होंने नगर प्रशासन में अपने कदम रखे। उस वक्त जोशी को वडोदरा नगर निगम की स्कूल कमिटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
तेजी से तरक्की
पार्टी में जोशी ने तेजी से तरक्की हासिल की। साल 2024 के लोकसभा चनुाव में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें वडोदरा से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। इस चुनाव में जीत के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके अंदर की संभावनाओं को देखते हुए, पार्टी ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में गुजरात के एकमात्र सांसद के तौर पर शामिल किया। नवंबर 2025 में भाजपा ने जोशी को गुजरात में विशेष निवेश क्षेत्र का प्रभारी बना दिया। इसके बाद दिसंबर 2025 में उन्हें गुजरात भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें पार्टी की यूथ विंग के राष्ट्रीय मंच पर आसने का मौका मिल गया।
कई राजनीतिक और रणनीतिक वजहें
हेमांग जोशी का चयन ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक वजहें हैं। सांसद बनने के बाद से जोशी ने लगातार खुद को इंप्रूव किया। इसमें शारीरिक फिटनेस भी अहम है। जहां भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात में युवा मोर्चा प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल मीटिंग सहित कई मिसालें पेश कीं। इन चीजों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष का ध्यान खींचा। केंद्रीय नेतृत्व एक शिक्षित, सौम्य और विवाद-मुक्त युवा नेता की तलाश में था, और जोशी इस प्रोफाइल में फिट बैठते थे।
शानदार कम्यूनिकेशन स्किल
अपनी शानदार कम्यूनिकेशल स्किल, के लिए जाने जाने वाले जोशी धाराप्रवाह ढंग से गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने में सक्षम हैं। इसके दम पर वह पूरे देश में युवाओं से कनेक्शन बनाने में सक्षम हैं। टेक्निकली भी जोशी काफी साउंड हैं। उनके द्वारा वडोदरा में ‘डिजिटल एमपी ऑफिस’ की स्थापना इसे बखूबी साबित करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।