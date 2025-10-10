Who is Haryana DGP Shatrughan Kapoor the IPS officer involved in the Y Puran Kumar suicide case कौन हैं हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर, IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में घिरे, India News in Hindi - Hindustan
कौन हैं हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर, IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में घिरे

शत्रुजीत कपूर के खिलाफ खिलाफ कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने अपने पति की आत्महत्या के सिलसिले में कार्रवाई की मांग की है। अमनीत कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 06:00 AM
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले की जांच जारी है। अब इसमें हरियाणा के DGP यानी पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई बड़े अधिकारी घिरते नजर आ रहे हैं। खबरें हैं कि खुदकुशी से पहले कुमार एक नोट में कुछ अधिकारियों का नाम लिखकर गए हैं। हालांकि, लिस्ट में कितने नाम है, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को अपने घर में कथित तौर पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था।

आत्महत्या के मामले में मृतक द्वारा छोड़े गए ‘अंतिम नोट’ में शामिल आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खबर है कि कुमार ने इस नोट में यह बात विस्तार से लिखी है कि पिछले कुछ वर्षों में कैसे उन्होंने कथित तौर पर 'मानसिक उत्पीड़न और अपमान' झेला है। राज्य के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

खास बात है कि कपूर के खिलाफ खिलाफ कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार ने अपने पति की आत्महत्या के सिलसिले में कार्रवाई की मांग की है। अमनीत कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

कौन है शत्रुजीत कपूर

16 अगस्त 2023 को कपूर ने हरियाणा डीजीपी के तौर पर कार्यभार संभाला था। इससे पहले ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक भी रह चुके हैं। NIT कुरुक्षेत्र से पढ़ाई करने वाले कपूर हरियाणा के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह सीबीआई के साथ रहते हुए कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में शामिल रहे हैं।

छुट्टी पर भेज सकती है सरकार

राज्य के पुलिस महकमे पर लगे गंभीर आरोपों के चलते राज्य सरकार सख्त कदम उठा सकती है। संभावनाएं हैं कि सरकार कपूर को छुट्टी पर भेज सकती है। उनकी जगह कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति से आने वाले वाई पूरन कुमार ने कथित तौर पर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से अज्ञात शिकायतें दर्ज कराए जाने की भी बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने इन शिकायतों के आधार पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और शर्मिंदा किया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

