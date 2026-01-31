हर्ष मंदर कौन हैं, उनके जैसे कई को देखा; दर्ज करवाऊंगा 100 मामले: हिमंत बिस्वा सरमा

संक्षेप: सरमा ने कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। बस देखते रहिए, अब मैं उनके खिलाफ कम से कम 100 मामले दर्ज करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके लिए आवश्यक सबूत मौजूद हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि वह लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के खिलाफ 'कम से कम 100 मामले' दर्ज कराएंगे। मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया मंदर द्वारा उनपर बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरती भाषण देने का आरोप लगाने और इस संबंध में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद आई है।

सरमा ने मंदर पर राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी)अद्यतन करने के उद्देश्यों को विफल करने का आरोप लगाया। उन्होंने गोलाघाट जिले के खुमटइ में एक कार्यक्रम में कहा, ''हर्ष मंदर कौन हैं? मैंने उनके जैसे कई लोगों को देखा है।''

खबरों के मुताबिक, मंदर ने दिल्ली के हौज खास थाने में शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने 'असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा देने' संबंधी कथित बयान देने को लेकर शर्मा के विरूद्ध यह कदम उठाया है।

सरमा ने कहा, '' उन्होंने मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। बस देखते रहिए, अब मैं उनके खिलाफ कम से कम 100 मामले दर्ज करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके लिए आवश्यक सबूत मौजूद हैं।'' राज्य में एनआरसी को 'बाधित' करने के लिए मंदर को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''अगर मैं उस समय सत्ता में होता, तो मैं उन्हें सबक सिखाता।''

सरमा ने इससे पहले आरोप लगाया था कि एनआरसी को अद्यतन किए जाने के दौरान मंदर और अन्य लोग राज्य में आए थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को विफल कर दिया था। मुख्यमंत्री ने मंदर आरोप लगाया, ''एनआरसी को अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान, वे अयोग्य आवेदकों के नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी रिश्तेदार बनाए तथा सामाजिक कार्यकर्ता मंदर जैसे लोग इसके पीछे मुख्य साजिशकर्ता थे।''