‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने वाला इटली का नेता कौन, जियाकोमो फिलिबेक को जानिए
इटली के एक नेता, इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार की वजह बन गए हैं। इटली के इस नेता का नाम है, जियाकोमो फिलिबेक। वह इटली की पार्टी पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के सेक्रेटरी जनरल हैं।
इटली के एक नेता, इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच तकरार की वजह बन गए हैं। इटली के इस नेता का नाम है, जियाकोमो फिलिबेक। वह इटली की पार्टी पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के सेक्रेटरी जनरल हैं। हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए भारत समिट 2026 के मौके पर फिलिबेक ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा लगाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया। फिलिबेक की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आइए जानते हैं कौन हैं जियाकोमो फिलिबेक?
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम
फिलिबेक का जन्म साल 1978 में इटली में हुआ था। वह एक यूरोपीय समाजवादी नेता हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन का अधिकांश समय युवा संगठनों, राजनीतिक आंदोलनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम करने में बिताया है। फिलहाल वह यूरोप के प्रमुख राजनीतिक समूहों में से एक, यूरोपीय समाजवादियों की पार्टी के महासचिव हैं। वह इस पद पर साल 2023 से काम कर रहे हैं। फिलिबेक ने स्कूली दिनों में ही राजनीति में कदम रख दिया था। तब वह युवा गैर-सरकारी संगठनों में सक्रिय हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर नेतृत्व किया।
साल, 2002 और 2004 के बीच, उन्होंने यूरोपीय यूथ फोरम और यूरोप के भविष्य पर यूथ कन्वेंशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने यूरोपीय संवैधानिक संधि के मसौदे पर चर्चा में भी हिस्सा लिया और कन्वेंशन के पूर्ण सत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। 2005 और 2009 के बीच, फिलिबेक ने यंग यूरोपियन सोशलिस्ट्स के अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए, जो यूरोपीय समाजवादी राजनीतिक परिवार से जुड़े युवा संगठन हैं।
मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में ऐसे आए
बाद में फिलिबेक ने मुख्यधारा की पार्टियों की तरफ रुख किया। यहां पर वह पार्टिटो डेमोक्रैटिको, देश की सेंटर-लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े। उन्होंने 2010 में पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग में शामिल होकर मध्य पूर्व, भूमध्यसागर क्षेत्र और अफ्रीका में हो रहे घटनाक्रमों की जिम्मेदारी संभाली। फिलिबेक का इटली में पेशेवर पत्रकारिता समुदाय से भी जुड़ाव रहा है। वह 2009 से देश की राष्ट्रीय पेशेवर पत्रकार संघ का सदस्य हैं। शैक्षणिक रूप से, उनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री और आईएनएसईएडी से मास्टर डिग्री है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।