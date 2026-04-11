कौन है गैंगस्टर साहिल चौहान? थाईलैंड से लाया जा रहा है भारत, हरियाणा STF लेगी कस्टडी
साहिल चौहान की गिरफ्तारी केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद से ही उस पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नजर थी।
मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से निर्वासित कर भारत लाया जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर उतरते ही हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) उसे अपनी हिरासत में ले लेगी। साहिल चौहान न केवल हरियाणा पुलिस बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिट लिस्ट में भी शामिल था। यह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान का थाईलैंड से निर्वासन संगठित अपराध के खिलाफ भारत की एक बड़ी कार्रवाई है।
कौन है साहिल चौहान?
साहिल चौहान संगठित अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। वह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के गिरोह का एक सक्रिय और मुख्य सदस्य माना जाता है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि साहिल विदेश में बैठकर भारत में कई 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' (सुपारी लेकर हत्या) की साजिशें रच रहा था। वह हरियाणा और आसपास के राज्यों में रंगदारी वसूलने और व्यापारियों को डराने-धमकाने के कई मामलों में वांछित है। वह भारत से बाहर रहकर अपने गिरोह के नेटवर्क को संचालित कर रहा था, जिससे वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
साहिल चौहान की गिरफ्तारी केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद से ही उस पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नजर थी। हाल ही में उसे थाईलैंड में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसके निर्वासन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया।
शनिवार को साहिल चौहान की भारत वापसी को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही विमान लैंड करेगा, हरियाणा STF उसे अपनी कस्टडी में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। इसके बाद उसे संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी।
सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि साहिल चौहान के पकड़े जाने से कौशल चौधरी गिरोह की कमर टूट जाएगी। यह निर्वासन उन अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है जो विदेश भागकर भारतीय कानून से बचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी गोल्डी बराड़ और अन्य गैंगस्टरों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के प्रयास तेज किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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